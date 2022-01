Jednoduchý trik, aby orchidej znovu vykvetla: Použijte obyčejný česnek

Nevyzpytatelné, nádherné, specifické, náročné i nenáročné… Takové jsou orchideje. Překrásné pokojovky, které dokáží pěkně potrápit. Pokud jim však v péči přijdeme na kloub, odmění nás úžasnými exotickými květy.

Ten, kdo někdy orchideje pěstoval nebo pěstuje, ví, že jsou v péči absolutně nevypočitatelné. I když se můžete se zálivkou či hnojením doslova přetrhnout, ony ne a ne vykvést. Někdy si jich zase naopak přestanete úplně všímat, a orchideje přesto z ničeho nic vykvetou. Chce to trpělivost a čas, během kterého přijdete na to, co právě ty vaše orchideje potřebují.

Zázračný česnek

Jednou ze základních péčí o orchideje je hnojení. Buď se můžete spolehnout na chemické přípravky z obchodu, anebo vyzkoušet osvědčené babské rady. Jednou z nich je použití česneku jako hnojiva. Zázračný česnek neprospívá jenom lidem, ale také květinám. Česneková voda totiž příznivě působí na kořenový systém orchidejí a ochrání je proti škůdcům i plísním.

Jak česnekovou vodu připravit?

Na litr vody budete potřebovat tři stroužky česneku. Vodu nejprve převařte, tím ji dezinfikujete. Nechte ji vychladnout a následně do ní přidejte oloupaný a prolisovaný nebo rozmačkaný česnek. Poté nechte nádobu s vodou a česnekem odstát minimálně čtyřiadvacet hodin.

Pokud nemáte lis na česnek, stroužky jednoduše rozmačkejte. Zdroj: Profimedia

Česnekovou vodu odlijte do vyšší a širší misky než je průměr květináče s orchidejí. Ten pak do misky postavte a počkejte, dokud si orchidej nenasákne sama potřebné množství tekutiny.

Nikdy česnekovou vodou orchideje nezalévejte!

Květináč vyndejte z vody, nechte okapat a vraťte orchidej na její stanoviště.

Pokud máte velké květináče, připravte si dostatečné množství česnekové vody. Zdroj: Profimedia

Po měsíci by se měla vaše péče projevit, ale protože orchideje patří mezi rozmarné pokojovky, může to trvat i o nějaký ten týden déle.

Zdroje: www.gardeningknowhow.com, babinet.cz