Jak zachránit orchidej, které žloutnou listy? Může to mít 15 důvodů. Podívejte

Orchideje jsou nádherné exotické rostliny, které nevyžadují mnoho péče. Pokud však listy začnou žloutnout, není něco v pořádku. Nemusíte se hned strachovat, že jde o nemoc, jelikož tento jev může mít na svědomí až 15 různých příčin. Podívejte se, které to jsou.

Tyto jedinečné květiny zdobí spoustu interiérů, kde jsou v době květu nesmírnou pastvou pro oči. Žlutý list u orchideje však může zaskočit každého pěstitele. Nejčastěji je problém ve špatné zálivce nebo umístění, kde je studený průvan. Zjistěte, kvůli jaké příčině vám začaly žloutnout listy a postarejte se o nápravu.

Z videa se můžete dozvědět, z jakých důvodů listy orchideje žloutnou a jak to správně napravit:

Základní potřeba rostliny

Pečujete o svou orchidej, jak nejlépe umíte, a přesto jí žloutnou listy? Může to mít na svědomí špatný substrát nebo květináč. Při zasazení zvolte výhradně speciální substrát pro orchideje. Nezapomínejte ani na pravidelné přesazování. Další chyba může být ve velikosti květináče, který hraje ve žloutnutí listů významnou roli. Květináč nesmí být ani moc malý a ani moc velký. Kořeny musejí mít pouze tolik prostoru, kolik samy potřebují.

Nevhodné umístění orchideje

Žloutnutí listů může způsobit hned několik vlivů v důsledku špatného umístění rostliny. Orchidej má příliš mnoho světla, je umístěna v místnosti pod 18 °C nebo na níifouká průvan. Pěstujte proto orchideje mimo přímé sluneční záření v místnosti s ideální teplotou od 18 do 27 °C. Uvidíte, že se jí hned povede líp.

Orchideje pocházejí z pralesů, kde na ně přes husté koruny stromů nesvítilo žádné přímé slunce. Zdroj: Profimedia

Pravidelná zálivka i hnojení

Nedostatek zálivky značí svraštělé listy orchideje a přemokření zase listy příliš měkké. Rostlinu byste měli správně zalévat pouze jednou týdně tak, že ji na 15-30 minut ponoříte po listy do vody. Žloutnutí listů vyvolává také nedostatek živin, které si berou především z hnojiva. Hnojení provádějte jednou za 3-4 týdny speciální hnojivem určeným na orchideje.

Stáří nebo choroba?

Čas od času se může stát, že nějaký ten list zežloutne, což může být z důvodu vysokého věku rostliny. Pokud vše ostatní krásně zelená a kvete, nemusíte se o ni obávat. List mění barvu ze zelené na žlutou postupně od špičky až ke středu. Jestliže žloutne naopak, tak to značí houbovou chorobu, která napadla srdéčko orchideje. V takovém případě už rostlina nemá skoro žádnou šanci a vy se s ní bohužel budete muset rozloučit.

I v pokročilém věku může orchidej krásně kvést. Zdroj: shutterstock.com

Poslední možná záchrana

Pokud to s orchidejí nevypadá příliš dobře a žloutnou i mladé listy, připravte jí oživovač z bramborových slupek. Slupky z oloupaných 5-6 brambor nakrájejte na menší kousky a vložte do kastrůlku. Zalijte litrem vody a dejte vařit na pár minut. Poté kastrůlek odstavte a nechte vychladnout. Jakmile bude směs vychladlá, sceďte vodu do nádoby a použijte ji jako hnojivo.

