Jak jednoduchý trik s dřevěným květináčem donutí orchideje obsypat se květy

Orchideje jsou neustále v módě a nejspíš nějaký ten pátek ještě budou. Co když ale nechtějí kvést? To člověka zamrzí. Jak vaši orchidej donutíte, aby se obsypala květy?

Někdo orchidej dostane darem, někdo si ji rád zakoupí sám. Tak jako tak vám doma udělá parádu. Tedy pouze v tom případě, že se o ni budete svědomitě starat. Jak je možné, že sousedka má neustále kvetoucí krásky, zatímco vy pouze věčně zelené listy? Dejte orchidejím to, co potřebují a co si zaslouží!

Jakou orchidej vybrat?

Jestli se na koupi orchideje teprve chystáte, určitě popřemýšlejte i o tom, jaký druh bude do vašeho příbytku tím nejideálnějším. Nejznámější a nejžádanější orchidej je rodu Phalaenopsis, ale to neznamená, že si musíte vybrat tuto. Jsou i jiné krásné duhy, i když možná o trochu náročnější. Je libo druh Dendrobium, Vanda, Oncidium, Cattaleya nebo Miltonia? Výběr je čistě na vás!

Orchidej Phalaenopsis Zdroj: Shutterstock.com

Můrovec (Phalaenopsis)

Tento druh orchideje se v českých domácnostech vyskytuje nejčastěji. Je totiž vhodný i pro začátečníky a je s ním rozumná „řeč“, protože není tak náročný na pěstování. Tento druh nemá rád přímé sluneční paprsky, naopak za každodenní rosení vám bude vděčný. Alespoň jednou do měsíce rostlinu přihnojte, nejlépe hnojivem určeným přímo pro orchideje. Po odkvětu nestříhejte celý stonek, raději rostlině nechte přibližně jednu třetinu, neboť ze stonku může vyrazit nový.

Často můžete vidět orchideje v průsvitných květináčích, které jsou vhodné z mnoha důvodů. Ale ještě vhodnější je dřevěný květináč! Přesazování orchideje v květu není příliš vhodné, na to nezapomeňte.

Dřevěný květináč? Ideální řešení!

Zkuste si vyrobit vlastní dřevěný květináč na míru, pokud to zvládnete doma vlastními silami. Ale dá se i zakoupit v hobby marketech.

Budete potřebovat:

košík ze dřeva nebo bambusu

dřevěné štěpky nejrůznějších velikostí

rašelinový mech

Jako květináč můžete využít i dřevěnou bedýnku. Zdroj: Profimedia

Vrstvení, váš hlavní úkol

Na dno dřevěného květináče patří mechový základ, který rozprostřete po celé jeho spodní části. Jako další vrstvu použijte štěpku, pokud nemáte, lze ji nahradit i kůrou. Poté už jen orchidej přesaďte do vámi připraveného hnízda, bez jakékoliv zeminy.

Jaké to má výhody?

Tím, že jste použili košík nebo dřevěný květináč, lépe se k rostlině dostane vzduch a světlo. Další plus je v zálivce, která spočívá v tom, že když orchidej zalijete ponořením do vody, mech a substrát se nasáknou, ale přebytečná voda vždy odteče pryč. Tím je zaručeno, že orchideji nebudou zahnívat kořeny a bude se jí skvěle dařit.

