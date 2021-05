Slupky od brambor nevyhazujte, udělejte z nich účinné hnojivo pro orchideje

Orchideje jsou díky svým neobvyklým květům všemožných barev oblíbenou pokojovou rostlinou, která si nejčastěji hoví na okenních parapetech. Je to krásný dárek, ale jak jej udržet při životě a podpořit ji v květu?

Co ji svědčí

Naštěstí pro nás, ale hlavně naši překrásnou orchidej, péče, kterou vyžaduje, není nijak složitá. Orchidejí je mnoho druhů a nejsou jen tropickými květinami rostoucími vysoko v korunách a kůře jiných stromů džungle. Zjistěte si, o jakou orchidej jde, a pokuste se jí poskytnout podmínky podobné jejímu biomu.

Obecně lze říci, že milují rozptýlené světlo, ideálně na parapetu okna směřujícího k východu nebo západu. Nejvhodnější je propustná lehká půda. Nesmí stát ve vodě, ani dlouho zasychat.

Nejvhodnější umístění pro orchidej je okno na východ nebo západ. Zdroj: Profimedia

Jestliže zapomínáme na zálivku, možná stojí za to zvážit samozavlažovací květináč nebo zapichovátka do půdy, která mají na konci dutou ozdobu, kterou když naplníme vodou, vyřeší zálivku za nás. Dokáže udržet půdu vlhkou, ale ne příliš mokrou. Hlína nesmí být těžká jílovitá. Ideální je pořídit speciální zeminu pro orchideje. Především, když ta naše už delší dobu nekvete a my jí chceme pomoci.

Prosím, nepřehnojit!

Dalším tipem je udržování zdravé, ale nepřehnojené rostliny. Hnojíme jednou za 14 dní a pokud se objeví černající kořeny, bílá krusta připomínající sůl nebo schnoucí listy, může jít o přehnojení. V takovém případě květináč i rostlinu opláchneme a necháme pořádně vodu odtéci. Nevracejte orchidej rychle do krytky nebo na mísu, nechte vodu skutečně odtéct.

Ideální hnojivo

Hnojiva všeho druhu nabízejí zahradnictví, kde jistě naleznete vyváženou směs pro orchideje. Nicméně stojí za vyzkoušení i hnojivo domácí výroby. Krom toho, že vaší květině prospěje, vy zabijete dvě mouchy jednou ranou a vodu použitou na přípravu jídel nevylijete, ale uplatníte jinde.

Pro přípravu hnojiva je ideální potravinou, běžnou ve všech domácnostech, brambora. Slupky ze 4–6 brambor povaříme v litru vody, necháme vychladnout a používáme k zalévání.

Voda plná škrobu, vitaminu B, vápníku a draslíku je pro orchideje jako dělaná. Používáme ji stejně jako ostatní hnojiva, jen jednou za dva týdny. Důležité je být střídmý a nepřelévat. Uvařenou vodu můžeme skladovat v ledničce a rozhodně její aplikací můžeme přilepšit i ostatním květinám v domácnosti.

Ostatní běžné potraviny

Pokud nejsou brambory vaším oblíbeným jídlem, jistě vás potěší, že zdravý růst vašich orchidejí můžete podpořit i jinak. Vhodná je voda z vaření rýže, melasa, použitý čaj, ředěné kravské mléko nebo skořápky z vajec. Než sáhnete po průmyslovém hnojivu, informujete se o tom, co z potravin ve vaší domácnosti bude prospívat i vaší exotické květině, možností je mnoho, jistě si najdete takovou, která bude i vám vyhovovat.



