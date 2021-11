Jak vyrobit super kávové hnojivo na orchideje: Nejsnazší je to z kávy instantní

Patří mezi vaše oblíbené teplé nápoje káva? Podobně na tom jsou i orchideje. Pokud tento oblíbený povzbuzující mok své květině nedopřáváte, udělejte to. Odmění se vám nejen bohatým kvetením, ale bude i plná síly.

Každý, kdo má rád orchideje, si přeje, aby je měl co nejčastěji rozkvetlé a zdobily mu svojí nevšední exotickou krásou byt. Ne vždy se to však daří. Tyto skvostné květiny totiž potřebují správnou výživu a láskyplnou péči. Dopřát jim ji můžete zcela jednoduše.

Orchideje milují kávovou sedlinu

Klasický turek se už u nás nepopíjí tak často jako třeba v sedmdesátých letech, ale i dnes jsou lidé, kteří si na něm pošmáknou. Pokud mezi ně nepatříte nebo máte doma kávovar, pak máte kávovou sedlinu běžně po ruce. Nevyhazujte ji, protože je to úžasné hnojivo pro vaše orchideje a kofeinová vzpruha jí bude úžasně svědčit.

Kávovou usazeninu nevyhazujte. Důkladně ji usušte, třeba na pečícím papíře někde na suchém místě. Zdroj: profimedia.cz

Ptáte se proč?

Důvod je naprosto banální, je to vysokým obsahem draslíku. Právě tento prvek pohání orchideje k růstu a je pro ně skvělou výživou. Znamenitě pomáhá při stimulaci ke květu, takže jestli vaše orchideje dlouho nekvetly, dejte si honem dobrou kávičku.

Vytvořte si kávovou zálivku

Nejprve kávovou sedlinu důkladně usušte, a to třeba rozloženou na pečícím papíře někde na suchém místě. Kdybyste ji sušili někde ve vlhkém prostředí, mohla by snadno chytit plíseň a byla by vám k ničemu. 100 g suché sedliny rozpusťte ve 3 litrech vody. Po rozmíchání nechte směs asi tak pět hodin odstát a nakonec ji sceďte.

Kávový elixír dopřejte květině správně

Pokud toužíte po krásně rozkvetlé orchideji, k úspěchu patří i správné zalévání. V případě, že ji zaléváte stejně jako ostatní rostliny přímo do květináče, pravděpodobně se nikdy zdaru v pěstování nedočkáte. Orchidejím tak totiž hrozí uhnívání kořínků. Proto raději vždy celou květinu i s květináčem ponořte do převařené a vchladlé vody nebo do dešťovky pokojové teploty a nechte rostlinu cca půl hodiny nasávat vláhu. To samé platí i o kávovém výluhu, který jste si připravili. Poté ji vyndejte, nechte okapat a papírovou utěrkou vysušte tekutinu mezi listy. Kdybyste to neudělali, mohla by se na rostlině rozšířit plíseň. Tento postup opakujte jednou za týden až deset dní a nemusíte se bát, že by došlo k vysušení substrátu, či samotné rostliny. A lázeň s kávou? Pro vaši orchidej není nic lepšího. Uvidíte, že vám při tomto kávovém dopingu vaše kráska brzy rozkvete.

Papírovou utěrkou vysušte tekutinu mezi listy. Kdybyste to neudělali, mohla by se na rostlině rozšířit plíseň. Zdroj: profimedia.cz

Nemáte sedlinu? Nevadí! Použijte rozpustnou kávu

Věřte nebo ne, ale i slabé kafíčko z instantní kávy vaši orchidej bezvadně nadopuje, aby se vám obsypala květy. Až si budete dělat kávu, připravte o jeden velký šálek navíc. Kávu nechte vychladnout a pak ji po pár kapkách každý den nalévejte po dobu jednoho týdne k rostlině.

Orchidej si rozumí i s pivem

Protože pivo je nabité vitamíny B a D, dokáže s orchidejemi také divy! Rády tuto hořkou dobrotu popijejí prostřednictvím svých listů, odkud se snadno dostanou všechny výživné látky všude tam, kde jsou potřeba. Třikrát týdně namočte v pivu vatový tamponek a listy orchideje jím zlehka potřete. Uvidíte, že se stav vaší rostliny znatelně zlepší.

