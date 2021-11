Do roztoku z kvasnic a cukru namočte kořeny orchidejí. Pokvetou jak o život

Orchideje patří mezi nejoblíbenější pokojové rostliny. Pyšní se exotickým vzhledem a nenáročností na péči. Právě nyní můžete pozorovat, že se po krátkém odpočinku opět probouzejí k životu a připravují se na zimní snůšku zářivě barevných květů. Podpořte jejich snažení účinným domácím hnojivem.

Orchidejí existuje přes 28 tisíc druhů a jsou rozšířené po celé planetě. U nás pěstované orchideje pocházejí nejčastěji z vlhkých tropických oblastí, kde rostou na kmenech stromů nebo na skalách jako tzv. epifyty. Neparazitují, pouze ve vyšších polohách hledají ideální podmínky k životu. Mají totiž vzdušné kořeny, díky nimž zachytávají sluneční světlo a vlhkost. Proto je ideální, pokud podobné podmínky nabídnete i svým orchidejím na parapetu. „Dostatek světla a vzdušné vlhkosti kořenům zajistíte pomocí průhledných květináčů. Ideální stanoviště je východní či západní okno a hnojení jednou měsíčně hnojivem na orchideje. Uškodit jim může příliš slunečné stanoviště,“ radí floristka Lenka Hrubá.

Zimní kvetení orchidejí dělá radost jejich majitelům. Zdroj: FotoHelin/Shutterstock.com

Orchidej v zimě

Zimní vlna kvetení je, především u druhu Phalaenopsis, běžnou záležitostí. Většina orchidejí totiž nemá jasně vymezené období vegetačního klidu. Podpořit jejich snahu můžete lehce. Stačí když jim zajistíte rozptýlené světlo, 50 až 75 % vlhkost vzduchu a zálivku odstátou vodou jednou týdně. Dopřát jim můžete také hnojivo se zvýšeným podílem draslíku a menším množstvím dusíku. Posílíte tím kvetení a ne růst zelené hmoty. To je v zimním období, kdy je méně světla, nežádoucí. Orchideje by se zbytečně táhly za sluncem.

Orchideje, kvasnice a cukr

Výhody droždí jako hnojiva jsou známé již od nepaměti. Sušený i čerstvý produkt je bohatý na bílkoviny, sacharidy, mastné kyseliny, vitamíny skupiny B, cytokinin, thiamin, auxin, měď, jód, vápník, fosfor, draslík, zinek a železo. Aby tato vitamínová bomba fungovala, je nutné ke kvasnicím přidat také cukr a vodu.

Výhody droždí jako hnojiva jsou známé již od nepaměti. Zdroj: iva / Shutterstock.com

Hnojivo z droždí

Na domácí hnojivo budete potřebovat 10 g čerstvého droždí, 800 ml horké vody, 1 polévkovou lžíci cukru a 1 litr převařené vody. Do misky nalijte horkou vodu, přidejte droždí a nechte ho rozpustit. Nasypte cukr a zamíchejte. Tuto směs nechte několik hodin louhovat. Nakonec ji smíchejte s odstátou vodou. Poté vezměte orchidej a i s květináčem ji do tohoto roztoku na 15 minut ponořte. Nechte důkladně okapat a vložte zpátky do kontejneru. Hnojení opakujte jednou za měsíc.

