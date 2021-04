Přesaďte orchideje do dřevěného květináče. Tento trik zajistí úžasné květy

Odkvetla vám orchidej a do nových květů se jí nechce? Někdy pomůže, když ji přesadíte. Novou sílu v ní nenastartuje jen čerstvý substrát, ale také jiný druh květináče.

Začínajícím pěstitelům usnadní péči průhledná nádoba. Zdroj: Markéta Černá

V českých bytech se z orchidejí nejčastěji pěstuje Phalaenopsis neboli můrovec, jenž se dokáže vypořádat se sušším vzduchem a nepotřebuje být na zimu přenesen do chladnějšího prostředí. Je ale druhem epifytickým, což znamená, že v přírodě roste na větvích stromů a vlhkost i živiny do sebe nasává vzdušnými kořeny. Péče o něj tedy bude přece jen trochu odlišná, než jak jsme na ni zvyklí u jiných pokojovek.

Můrovec obvykle vídáme v průhledných plastových květináčích, které umožňují přístup světla ke kořenům. Z průhledných materiálů se dále nabízí ještě sklo, to ale není praktické z důvodu, že se snadno zapaří. Těžko budete shánět skleněnou nádobu s otvory pro odtok vody, jenž je zrovna u orchidejí velice důležitý. Jakmile jsou kořeny delší dobu "máčeny", začnou zahnívat.

orchidej můrovec (Phalaenopsis), vzdušné kořeny a vzdušný substrát Zdroj: vasara / Shutterstock.com

Zmínili jsme, že se kořenům epifytických orchidejí říká "vzdušné". Přívlastek napovídá, že budou kromě přirozeného světla potřebovat i dostatek vzduchu. Je to právě čerstvý vzduch, co účinně zabraňuje vzniku plísní. Z tohoto důvodu také substrát pro orchideje nebývá příliš jemný, ale míchá se z hrubších kousků borové kůry, dřevěného uhlí a perlitu. Jemnější zemina by kořeny dusila.

Pokud máte pocit, že se v průhledném plastovém květináči vašemu můrovci nedaří, zkuste ho přesadit do nádoby dřevěné, bambusové či proutěné. Tyto materiály sice omezí přístup světla, ale na druhé straně skvěle propustí vzduch. Na rozdíl od plastu jsou plně prodyšné a hniloba nebude mít u kořenů šanci. Je jen možné, že teď kořeny budou mít tendenci naopak vysychat, a tak je budete muset více zalévat.

Orchidej Phalaenopsis Zdroj: Shutterstock.com

Pamatujte ovšem, že pokud se orchidej těší dobrému zdraví a je zrovna v plném květu, přesazení není vhodné. Naopak by jí mohlo ublížit, i když se pro ni snažíte zajistit to nejlepší. Přesazujte zásadně můrovce odkvetlé nebo strádající, jimž potřebujete vdechnout nový život a sílu.

