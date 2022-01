Nastal ideální čas namnožit orchideje. Je to snadné, pusťte se do toho

I když se doporučuje dělení a přesazování orchidejí spíše až na jaře, některé práce můžete udělat už nyní, a to v případě, že vaše orchidej právě odkvetla. Načasování množení či přesazování orchidejí může dělat začátečníkům trochu potíž, ale lepší je vrhnout se na květinu po odkvětu, než když se na něj teprve připravuje. Tím byste se mohli o kvetení totiž snadno připravit.

Různé způsoby množení orchidejí

Množení orchidejí se dá provést několika způsoby. Zjistěte si, který konkrétní druh pěstujete právě vy. Můrovec patří sice mezi nejčastěji pěstované orchideje u nás, ale v květinářstvích a hobby marketech najdete i spoustu jiných tropických krásek. Různé druhy mohou inklinovat k různým přirozeným způsobům množení. Vždy je lepší vědět, kam svoji pozornost soustředit, a možná, že se vám rostlina už začala rozmnožovat sama.

Po odkvětu můžete orchideje množit i přesadit. Zdroj: LeaIlic/Shutterstock.com

Rozmnožte orchidej rozdělením trsu

Máte-li narostlou dospělou rostlinu, která vytváří odnože a rozrůstá se do většího trsu, můžete ji jednoduše rozdělit. Je to patrně nejjednodušší způsob množení. I toto jednoduché rozdělení trsu má ale svá pravidla.

Rostlinu vytáhněte z květináče a zbavte kořenový systém substrátu, abyste dobře viděli, jak jsou rostliny a kořeny propleteny. Každá z rostlin si musí zanechat dostatečně bohatý kořenový systém i několik pahlíz. Při zasahování do kořenů orchidejí používejte čisté nůžky a ranky dezinfikujte. S tím vám může pomoci aktivní uhlí nebo třeba mletá skořice.

Větší trs můžete rozdělit. Zdroj: Genitchka/Shutterstock.com

Nové orchideje vyrůstající z oček

Rozmnožování orchidejí ze semen je poměrně náročné, a proto se využívají spíš vegetativní způsoby množení. Na květním stonku jsou spící očka, kde se mohou začít formovat nové rostlinky. Takový klon začne časem vytvářet vlastní kořeny a tehdy je vhodné jej odstranit a zasadit do samostatné nádoby.

Pěstování orchidejí ze semen je velmi náročné. Zdroj: Profimedi

Orchideje rozmnožte spícími pupeny

Orchidej můžete také řízkovat a to tak, že oddělíte od rostliny spící pupen. Následně jej zasaďte do vlastní nádoby s velkým obsahem mechu, pokud možno bez dodatečných živin. Řízek začne kořenit až za pětadvacet dnů a měl by být neustále vlhčen rosením. Nebo jej celý zakryjte igelitem, abyste udrželi vzdušnou vlhkost.

Rozmnožte orchidej listy

Pokud má vaše orchidej vhodný zdravý list, který lze odstranit i s malou částí středu, pak se můžete pokusit rozmnožit orchidej i listem. Na odříznutí použijte čisté nástroje a nechejte řez několik hodin zaschnout. K vytvoření kořenů potřebue rostlina neustálou vlhkost. Například ji můžete uzavřít do zavařovací sklenice s kouskem mechu, který budete rosit. Nebo namočte list do roztoku vody a stimulantu na růst kořenů.

Mladé rostliny orchidejí zasaďte do vhodného substrátu. Zdroj: Profimedia

Přesazení starých a namnožených orchidejí

Při přesazování či sázení nových rozmnožených rostlin dbejte na velikost květináče. Ten nesmí být ani moc malý ani velký. Velký by držel příliš vody a rostlina by hnila. Pro pěstování orchidejí jsou ideální průsvitné květináče, přes které uvidíte dobře stav kořenů. Sázejte do speciálního substrátu pro orchideje. Zalévejte orchideje do misky, roste rozprašovačem, anebo udělejte orchidejím misku s vlhkými oblázky. Ty se osvědčily pro udržení ideální vzdušné vlhkosti, kterou orchideje milují.

Orchideje milují vzdušnou vlhkost a rosení. Zdroj: goffkein.pro / Shutterstock