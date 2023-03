Jak množit orchideje pomocí česneku a svíčky? Za pár dní máte sazenice zadarmo

Vyzkoušejte skvělý způsob, jak rozmnožit orchideje. Exotických krasavic, jako jsou orchdeje, totiž není nikdy dost. Pokud máte odkvetlý zdravý stonek orchideje, dejte se rovnou do toho. Kromě ostrého nožíku budete potřebovat i česnek a svíčku.

Fantastický způsob jak množit orchideje

Milujete orchideje, přečtli jste o nich tolik článků, že by to vydalo za knihu, a myslíte, že už vás nic nepřekvapí? Podívejte se, jak množí orchideje autor z YouTube kanálu Mẹo vặt cuộc sống, což se dá z vietnamštiny přeložit jako Fígly do života, my bychom asi řekli spíš Nápady pro každý den. Na názvu však nesejde. Úžasné je, že se můžete podívat pod ruce zkušenému pěstiteli orchidejí, který je množí z květního stonku pomocí česnekového macerátu a svíčky. Jak?

Na to se podívejte tady:

Řízkování orchidejí z květního stonku

Proč to funguje? Pěstitel upozorňuje, že je nutné vybrat stonek stále ještě zelený čili živý a ze zdravé rostliny. Pokud vaše kytka strádá a zahnívá, nepočítejte s tím, že ji tímto způsobem zachráníte a budete mít alespoň sazenice z umírající orchideje. Řízek musí mít čisté a zdravé očko a také je nutné jeho máčení v česnekové vodě.

Co udělat s orchidejemi po odkvětu? Použijte květní stonek na řízky. Zdroj: Laboko/Shutterstock.com

Proč budete k množení orchidejí potřebovat česnek a svíčku?

Česnek totiž rostlinám skvěle poslouží, a to hned z několika důvodů. Česnek totiž obsahuje látky, jako je alicin, které mají silné pesticidní účinky a mohou pomoci ochránit rostliny před škůdci, ale také nemocemi, díky vysokému obsahu antimykotických i antibakteriálních látek.

Květní stonek poslouží jako řízek k vypěstování nové sazenice. Zdroj: Profimedia.cz

Obyčejný česnek také obsahuje množství živin jako jsou síra, draslík a fosfor, které jsou nezbytné pro zdravý růst rostlin, a navíc se používá také jako přírodní stimulant pro růst rostlin a podporu tvorby kořenů.

Zakápnutí voskem ze svíčky ochrání řez. Takto ošetřený řízek nezačne od řezu zahnívat a udrží si také vnitřní vláhu a nevyschne. Je to prosté, ale geniální! Prostě něco, co byste určitě měli vyzkoušet.