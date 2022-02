Proč byste orchideje neměli mít v ložnici? Citlivým jedincům způsobují problémy

Přestože všeobecně orchideje patří mezi nejoblíbenější pokojové rostliny, jsou někým milované, jiným zas nenáviděné. Podle odborníků na feng-shui vytvářejí tyto květiny i negativní energie, a tak je důležité, kam je doma umístíte.

Chcete mít útulný a příjemný domov, kde vám bude hezky? Tak to by vám tam v žádném případě neměly scházet pokojové květiny. Podle feng-shui zajišťují, aby energie proudila tak, jak má, a byla v harmonii. Živé rostliny totiž přináší do prostoru v bytě čerstvou přírodní energii. Díky ní ovlivňují lidské tělo, duši i mysl. Je však dobré vědět, kam který konkrétní druh umístit. A zrovna u orchideje na tom opravdu záleží! Jinak se může stát, že se budete stále cítit unaveni a vyčerpáni. Podle tradičního čínského učení z nás totiž vysávají životní energii.

Feng-shui

Feng shui je starobylý čínský filozofický systém, který zohledňuje všechny detaily interakce člověka s jeho okolím. Název vznikl spojením čínského označení pro vzduch (feng) a vodu (shui). Základem celého učení prochází energie čchi, která tvoří prazáklad veškerého bytí. Složena je ze dvou protikladných a vzájemně se doplňujících složek - jin a jang, které by měly být pro celkovou harmonii prostoru, zdraví i života v naprostém souladu.

V přirozeném klimatu rostou orchideje na kmeni stromů nebo na povrchu jiných rostlin. Zdroj: shutterstock.com

Aby čchi správně proudila, potřebuje plynout

Energie ve vašem bytě se pohybuje podobně jako vítr či voda. Až na to, že prochází i zavřenými dveřmi, okny a zdmi. Podle toho, jak je prostor uspořádán, proudí pak někde rychleji, nebo naopak pomaleji. Cílem však je, aby byla co nejplynulejší. A tomu slouží právě nejen rostliny, ale i barvy, správné osvětlení, kamenné doplňky, zvuky a další mnohé nástroje feng-shui.

Něco málo o orchidejích

Proč je orchidej tak oblíbená?! Její krása a barevnost květů je prostě bezkonkurenční. Ve světě květin tvoří největší rodinu kvetoucích rostlin na světě s více než 30 000 různými druhy a nejméně 200 000 hybridy. Příčinou rozmanitosti orchidejí je úžasná schopnost přizpůsobit se danému prostředí. Přesto nesnese všechno a je i velmi citlivá.

V přirozeném klimatu rostou orchideje na kmeni stromů nebo na povrchu jiných rostlin. Jejich husté bílé kořeny jsou skvěle přizpůsobeny na absorbování vlhkosti a rozpuštěných živin. Ke svému životu potřebují dobrou cirkulaci vzduchu. Dávají přednost celoročnímu dvanáctihodinovému dni a vyžadují vysokou intenzitu světla.

Hlídejte si svou zdravou energii

Orchideje mohou velice snadno negativně působit na senzitivní a citlivé jedince. Jak už napovídá jejich původ, jedná se o parazity, ovšem lidskému oku velmi lahodící. Podle feng shui se orchideje chovají jako energetičtí upíři, kteří odebírají energii. Cítíte se třeba nevyspalí, unavení a bez nálady? Je možné, že za to může právě tato exotická květina, kterou máte v ložnici, a ještě ke všemu na nesprávném místě. Na vině mohou být i kaktusy a pokojové rostliny s dlouhými tenkými špičatými listy. Do ložnice si raději dopřejte květiny, které čistí vzduch a napomohou vašemu plnohodnotnému spánku.

Tipy podle feng-shui, kam s orchidejí

Na jihozápadě zvýší mezi párem vášeň a touhu, na jihovýchodě přiláká štěstí.

Když květináč instalujete na východ, dočkáte se dobrého zdraví a dlouhověkosti.

Chcete, aby vaše podnikání bylo úspěšnější? Dejte orchidej na sever.

Pro dobré vztahy s hosty či obchodními partnery, postavte květinu na severozápad.

Ohlídejte si své libido

V případě, že budete mít stále pocit, že vám orchideje odebírají energii, a to i přes den, raději jim dejte „vale“ a nadobro se s nimi rozlučte. Vyskytují se nějaké nedostatky ve vašem životě? Čínské učení říká, že v takovém případě byste květinu měli z ložnice okamžitě dát do jiné místnosti. Může totiž stát za sníženým libidem a častější partnerskou nervozitou. Problémy s exotickou kráskou mohou mít i ženy, které jsou více senzitivní či náladové a trpící migrénami.

