Orchidej: Jak se o ni na jaře postarat, aby kvetla jako šílená? Podívejte se

Máte doma orchidej? Je to rostlina s jinými nároky než mají běžné pokojovky, ale to nevadí. Jak si jednou zvyknete na její životní rytmus, péče o ni není náročná. Víte však, co můžete pro své orchideje udělat teď na jaře?

Exotické krásky potřebují péči

Orchideje jsou rostliny, které se díky svému exotickému vzhledu staly stálicemi v nabídce květinářství. Jsou to oblíbené dárky, které na první pohled oslní, ale na budoucího majitele kladou nemalý úkol, a tím je kvalitní péče. Mnozí se pěstování orchidejí bojí, ale péče o ně je jen otázkou zvyku. Nejčastěji orchideje topíme v přebytku vody, a proto je nutné především respektovat jejich nároky na zálivku, která by měla být jen mírná a pravidelná.

Péče o orchideje není náročná, jen je jiná. Zdroj: shutterstock

Další dobře známou podmínkou je umístění rostliny do míst, kde bude mít dostatek rozptýleného světla. Zvolíte-li jí parapet na severním okně či za hustější záclonou, mělo by jí být tak akorát dobře.

Poučte se o pěstování orchidejí od profesionálů ze Zahrádkářské poradny a podívejte se na video:

Kořínky orchidejí

Orchideje se úmyslně pěstují v tranparentních květináčích, díky nimž můžete sledovat stav kořenového stystému. Jak je známo, kořeny jsou u orchidejí citlivé především na zahnívání a jejich barva by měla být zelená až mírně stříbrná. Pokud se kořeny ve velkém derou ven, pak můžete zvážit také přesazení a zmlazení rostliny.

Právě s tím vám poradí paní Michaela v následujícím videopříspěvku:

Na jaře orchidej přihnojte

Orchideje je vhodné přihnojovat rozhodně v době květu, kdy se rostlina vyčerpává. Další vhodnou příležitostí je začátek sezony, který začíná obvykle příchodem jara, ale může to být různé. Aby byly rostliny prodejné, jsou vybuzeny ke kvetení prakticky v jakoukoli roční dobu, a proto se jejich rytmus upraví až během roku.

Na jaře můžete orchidej přihnojit. Zdroj: shutterstock.com

Obvykle je však vhodné rostlinu přihnojit už během března, kdy se začíná probouzet, což je znát nejen na tvorbě květních stvolů, ale také výhonů a kořenů.

Znáte domácí hnojiva na orchideje?

Hnojiva se aplikují vždy, a to nejen u orchidejí, do vlhkého substrátu či půdy, aby nedošlo k poškození kořenů. Pokud nechcete experimentovat, kupte rostlině specializované hnojivo pro orchideje. Popálení kořínků se však nemusíte obávat u doma vyráběných alternativ hnojiv. Rostliny můžete zalévat čajem vylouhovaným z použitých sáčků, mlékem ředěným s vodou v poměru 1:4 nebo nesolenou vodou z vaření brambor nebo rýže.