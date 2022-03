Jaké jsou ideální podmínky pro pěstováni orchidejí: Pěstujete správně ty vaše?

Orchideje jsou nádherné rostliny, které svým dokonalým vzhledem potěší oko každého milovníka květin. Před tím, než si tuto krásnou živou dekoraci domů pořídíte, je dobré si o orchidejích zjistit pár základních informací. Poradíme vám pár tipů, jak se o ně správně postarat, aby vám kvetly co nejdéle.

Orchideje se na Zemi vyskytují kolem 100 milionů let a od 18. století se těší velké oblibě jako pokojové rostliny. Jejich bohatě kvetoucí stonky potěší vaše oči i několik měsíců, což je jedním z hlavních důvodů jejich popularity.

Orchideje je navíc možné pěstovat v různých podmínkách, jelikož se v přírodě vyskytují od tropů kolem rovníku, přes mírné pásmo, až po arktickou tundru.

Na trhu jsou nejčastější a cenově nejdostupnější orchideje rodu Phalaenopsis. Pokud jste se právě rozhodli pořídit si domů orchidej, už při koupi je důležité si rostlinu předem zkontrolovat, a to hned z několika důvodů.

Jak vybrat správnou orchidej

Při nakupování orchidejí věnujte pozornost nejen listům, ale i kořenům. Listy rostliny by měly mít sytě zelenou barvu a zdravý lesk.

Pokud uvidíte žlutý list ve spodní části mezi ostatními zelenými, nemusí to znamenat onemocnění rostliny, ale pouze starší list, který po čase jednoduše upadne.

Zkontrolujte důkladně kořeny a jejich výhonky. Měly by být svěží, zelené a stříbřité. Na závěr zkontrolujte, kolik má vaše orchidej poupat. Větší množství vám samozřejmě zaručí delší dobu květu.

Zakoupenou květinu pak opatrně přeneste domů a rozhodně ji nevystavujte velkému chladu, teplu ani přímému slunci. Veliká změna teploty může způsobit orchideji šok a její následnou zkázu.

TIP: Pořiďte si starší rostlinu, mladé jsou na pěstování náročnější.

Obecné zásady pěstování orchidejí



Orchideje preferují teplo, světlo, vzdušnou a vlhkost. Ideální denní teploty jsou pro ně mezi 22 - 27 °C a v noci kolem 18°C. Krátkodobý výkyv teploty sice přežijí, dlouhodobě jim ale škodí, stejně jako přehnané horko.

Velice důležité je orchidejím dopřát světlo. Bude se jim dařit u oken, na východní nebo západní straně. V zimě je raději rovnou přesuňte na jižní stranu, kde budou mít i v kratších dnech dostatek slunečních paprsků i světla. Myslete ale na to, že orchideje nemají rády přímé světlo a přímé sluneční paprsky jim dokonce škodí, proto je ideální zvolit místo, kde na ně nebude svítit napřímo.



Orchideje milují vlhký vzduch, alespoň na 50 procent. V našich domácnostech ale většinou nedosahuje vlhkost vzduchu ani 40 %, takže potřebují rostliny zvlhčování. Dostatečnou vlhkost vzduchu jim zajistíte vodou z rozprašovače, případně speciálním obalem na květináč pro orchideje. Ten se dá nahradit tak, že postavíte orchidej na misku s kamínky a nalijete vodu tak, aby byla těsně pod jejich vrchem. Vodu pravidelně dolévejte.

Nezapomínejte větrat, i čerstvý vzduch je pro orchideje velice potřebný.

Správná zálivka



Zalévání je u těchto nádherně kvetoucích rostlin trochu náročnější. Příliš mnoho vody vaši orchidej zaručeně zahubí, jelikož nebudou moci dýchat kořeny. Orchidejím stačí pravidelné zalévání zhruba jednou týdně a zavlažovat můžete hned několika způsoby.

1. Namáčení do vody

Květináč s orchidejí ponořte do odstáté vody, buď už ve vaně, kyblíku, případně v ozdobném obalu. Nechte květinu napít a po 10 – 15 minutách ji opět postavte do sucha. (u ozdobného květináče vylijte vodu)

2. Polévání

Orchidej klasicky zalijte a po deseti minutách přebytečnou vodu z podkvětináče vylijte. Kořeny nesmí stát ve vodě, jinak uhnijí. Dbejte na to, aby se voda nedostala do místa uprostřed listů, tedy do listových paží.

3. Postřikování



Při postřikování je menší riziko přelití. Použijte rozprašovač s vodou a rostlinu dostatečně zavlažte. Opět si dejte pozor na to, aby se voda nedostala do středu listů.

4. Odpařování



Dostatek vlhkosti zajistí orchidejím i odpařování ze spodní misky. Nalijte do krycího ozdobného obalu zhruba 2 – 3 cm vody tak, aby se nedostala ke kořenům.

Druhá varianta je postavit květináč s orchidejí do misky s vrstvou kamínků a zalít je tak, aby byl vrch kamínků suchý. Odpařující se voda bude udržovat substrát dostatečně vlhký a zároveň zvlhčí vzduch kolem rostliny i v místnosti.

Jak přesazovat

Než se pustíto do přesazování orchideje, nachystejte si substrát. Den před akcí zalijte nový substrát vroucí vodou. Tím zničíte zárodky chorob a škůdců. Nechte substrát ve vodě, dokud ho nepoužijete. Díky tomu nasákne vlhkost a vy nebudete muset po přesazení rostlinu šokovat zálivkou. Pokud nemáte dostatek času, namočte si ho alespoň na chvíli.

Při vyndavání orchideje z květináče buďte opatrní, abyste nepoškodili kořeny. Kořeny pak důkladně očistěte a omyjte pod tekoucí vodou. Čistými zahradnickými nůžkami odstraňte nahnilé či vyschlé kořeny a listy, rány zasypte skořicí, případně aktivním uhlím.

Dno nového květináče pokryjte vrstvou hrubého štěrku nebo polystyrenu pro lepší propustnost. Kořeny rostliny vložte do květináče a opatrně obsypejte substrátem.

Dejte pozor, ať nezahrabete kořeny, které vyrostly na vzduchu - odumřely by. Rostlinku po přesazení nezalévejte alespoň týden, při použití dobře navlhčeného substrátu vydrží bez zálivky i dva týdny.

Orchideje po změně prostředí potřebují klid i několik měsíců. V této době zredukujte zalévání a nehnojte. Jakmile rostlina začne znovu růst, tedy začne vyhánět nové listy, kořeny či květiny, můžete ji opět začít zalévat i přihnojovat jako obvykle.

