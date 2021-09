Co dělat s orchidejí po odkvětu: Ostříhat, anebo nechat být? Co radí expert?

Exotické orchideje jsou často nazývány královnami všech květin. Jejich úžasné květy upoutají na první pohled a potěší oko každého pozorovatele. Je fajn vědět, co dělat a jak se postarat o rostlinu po odkvětu, abyste se brzy dočkali dalšího rozkvetlého stvolu.

Pár faktů o orchidejích

Oblíbenost orchidejí stále stoupá! Jejich vůně, krása a barevnost květů je prostě omamující a bezkonkurenční. V říši květin tvoří nejpočetnější rodinu kvetoucích rostlin na světě s více než 30 000 různými druhy a nejméně 200 000 hybridy. Domovinou orchidejí jsou jak rovníkové tropy, tak i arktická tundra a oblasti všude mezi nimi. Příčinou jejich rozmanitosti je úžasná schopnost přizpůsobit se danému prostředí. Přesto nesnesou všechno! Jsou totiž i velmi citlivé, a proto se o ně starejte co nejpečlivěji a nedělejte nic, co by je mohlo poškodit nebo dokonce zahubit.

V přirozeném klimatu rostou orchideje na kmenech stromů nebo na povrchu jiných rostlin. Jejich hustý kořenový systém je speciálně přizpůsobený na absorbování vlhkosti a živin. Obvykle se vyskytují spíše na stromech a milují dobrou cirkulaci vzduchu a dostatek světla. Dávají přednost celoročnímu dvanáctihodinovému dni a vyžadují vysokou intenzitu světla.

Názory, zda odkvetlý stvol odstřihnout, či ho ponechat, se velmi liší. Zdroj: profimedia.cz

Co orchidej potřebuje?

Když si tuto květinovou krásku pořídíte domů, dopřejte jí určitě místo, kde nesvítí přímé slunce. Co se týká teploty, tak v zimním období je nejvhodnější něco kolem 22 °C přes den a o něco nižší v noci. Letní horka snáší dobře, ale nejnižší teplota okolního prostředí by neměla klesnout pod 16 °C. A jak je to se zaléváním? Postavte jedenkrát týdně květináč s orchidejí na půl hodiny do nádoby s vodou, aby načerpala potřebnou vláhu a přibližně do každé třetí zálivky přidejte speciální hnojivo. Nejvhodnější je dešťová voda, ale určitě ocení i několik dní odstátou vodu z vodovodu.

Co dělat, když orchidej shodí své květy

Orchideje jsou nejkrásnější, když kvetou. Jak se ale postarat o odkvetlý stvol? Je dobré nechat ho na rostlině, anebo se má zastřihnout? Zvlášť pěstitelé začátečníci si s tímto problémem často nevědí rady.

Jak se tedy správně postarat o orchidej?

Názory na to, zda odkvetlý stvol odstřihnout, či ho ponechat, se velmi liší. Někteří pěstitelé doporučují stvol po opadání květů nechat na místě, protože je orchidej schopná na něm později vytvořit další krásné květy. Jiní zase upřednostňují jeho odstranění. Rostlina v takovém případě po několika měsících vytvoří nový a obalí ho nádhernými květy. Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv postup, orchideji tím rozhodně neublížíte a budoucí kvetení nijak neohrozíte. Takže nemějte obavy! Někteří začínající pěstitelé se domnívají, že když odstřihnou celý odkvetlý stvol, jejich orchidej už nikdy nevykvete. Nepodléhejte této nepravdivé domněnce. Stvol nemusíte buď stříhat vůbec, anebo jej můžete ustřihnout kdekoliv po celé délce, ale máte možnost ho i celý odstranit až na bázi rostliny.

Každé očko, které lze nalézt zhruba po 8 až 10 centimetrech po celé délce květního stvolu, skrývá tzv. spící očko, tedy pupen, z něhož může i nemusí vyrašit postranní květní stvol, nazývaná dceřinná rostlinka. Očka počítejte vždy odspodu. Univerzální návod tedy neexistuje: ideální je, když se pěstitel nechá vést citem pro rostlinu a pro její estetický vzhled.

Stvol nemusíte buď stříhat vůbec, anebo jej můžete ustřihnout kdekoliv po celé délce, ale máte možnost ho i celý odstranit. Zdroj: profimedia.cz

Názor odborníka

Ti z vás, kteří mají některé druhy orchidejí doma již delší dobu, vědí, jak a co na kterou působí, aby prospívala co nejlépe a kvetla mnoha květy. Pro začátečníky je nejlepší pořídit si druh, který zvládne pěstovat každý. Proto vám přinášíme názor kurátorky tropických rostlin Romany Rybkové: "Jedna z nejspolehlivějších orchidejí v tomto směru je Phalaenopsis. U té můžete navíc vybírat mezi nejrůznějšími hybridy a kultivary v nádherných barvách. Patří k těm nejméně náročným druhům, přitom vás nejvíc potěší, protože pravidelně kvetou."

Na otázku, zda po odkvětu květní stvol u tohoto druhu orchideje odstřihnout, nebo ponechat odbornice odpověděla: "Zrovna tato orchidej má úžasnou schopnost na odkvetlém květním stvolu vytvořit poupata nová a může kvetení opakovat dokonce dvakrát i třikrát. Takže když máte starší rostlinu, dokáže vám vytvořit krásný trs květů."

