Nezastřiháváte zaschlé stonky orchidejí? Děláte chybu! Je ale nutné znát druh

I přesto, že venku převládá zima a příroda spí, orchideje nyní hrají všemi barvami. Především druh Phalaenopsis, který lze sehnat i v obyčejném obchodě s potravinami, své pěstitele těší bohatým hroznovitým květenstvím. Jak se o orchideje postarat až odkvetou?

Orchideje patří mezi nejpočetnější rodinu kvetoucích rostlin na světě s více než 30 000 druhy. Nacházejí se téměř po celém světě. Krásky, které máme doma, však většinou patří mezi tzv. epifity a pocházejí z tropického pralesa.

V přirozeném klimatu rostou na kmenech stromů, na kamenech nebo na povrchu jiných rostlin. Svými dlouhými kořeny zachytávají vzdušnou vlhkost a listy tlumené sluneční paprsky. Podobné prostředí by mělo být zachováno i na okenním parapetu. Nikdy tedy květinu neumisťujte na jižní nebo západní okno. Prudké slunce by mohlo tučné lupeny spálit a rostlina by uhynula. Také si dejte pozor, aby orchidej nestála dlouho ve vodě. „I když tyto rostliny pocházejí z deštných pralesů, jsou zvyklé, že z nich voda neustále odtéká, průběžně osychají, a tak mohou volně dýchat. Pokud budou jejich kořeny často vlhké, uhnijí," upozorňuje Romana Rybková, kurátorka tropických rostlin Botanické zahrady v Praze.

Orchideje a stonky

Vlastníte-li Phalaenopsis, máte tři možnosti, jak se o ni po odvětu postarat. Každé očko se šupinou totiž skrývá spící pupen, který může, ale nemusí vyrašit. Motýlí orchidej také nemá jasně vymezené období vegetačního klidu. Je tedy pravděpodobné, že rostlina může odkvétat a zároveň nasazovat nové květy. V tomto případě ji nezastřihávejte. Odstraňte pouze ty stonky, jež zdřevnatěly. Ty zastřihněte centimetr od báze rostliny.

Keiki na Phalaenopsis Zdroj: Profimedia.cz

Pokud vidíte, že Phalaenopsis odkvetla a na další bujení se nechystá, zkraťte laty k prvnímu širšímu očku odspoda. Ještě před střihem se však přesvědčte, že na dlouhých stoncích neraší tzv. keiki, neboli malá dceřiná rostlina. Pokud má delší než 5 cm kořeny, můžete ji opatrně odkroutit a zasadit do květináče. Na mateční orchideji ji však můžete i ponechat. S největší pravděpodobností brzy vykvete.

Jelikož se Phalaenopsis ráda tahá do výšky, může vám vadit, že zasahuje do žaluzií nebo se převažuje na jednu stranu. Jakmile stonek odkvete, můžete ho zkrátit. Ponechte ho tak dlouhý, aby měl dohromady minimálně tři očka.

Další druhy

Máte-li doma druhy, jako je Paphiopedilum, Paphiopedilum Pinocchio, Cattleya, Cymbidium, Cambria, Zygopetalum, Vanda, Oncidium, je péče mírně odlišná. U Paphiopedilum (střevíčník) je nutné květní stonek po odkvětu zkrátit co nejblíže srdíčka rostliny nebo centimetr nad prvním lístkem vyrustajícím ze stonku. U Paphiopedilum Pinocchio, jež kvetou opakovaně, odstřihněte latu až poté, co začala usychat. Stonky ostatních zmíněných orchidejí odstřihněte asi centimetr od báze rostliny.

Ošetření orchidejí

Před samotným střihem je nutné nůžky nebo nůž sterilizovat. Pokud byste to neudělali, mohly byste na rostlinu přenést choroby nebo bakterie. Ujistěte se také, že je nástroj ostrý. Otevřené rány poté zasypejte skořicí. Ta má antibiotické a dezinfekční účinky.

Zdroj: www.idnes.cz, www.orchidej.estranky.cz, www.dumabyt.cz