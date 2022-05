Jak na orchideje s bohatými květy: Fantasticky funguje zázvorová voda

Krásky, které se u nás těší velké oblibě, to jsou orchideje. Trápí vás, že už jste se dlouho nepokochali květy? Tím pádem zkuste sáhnout po zázvoru, je to učiněný zázrak!

Nejenže má zázvor velice pozitivní účinky na člověka, ale on funguje i na orchideje a nejen ty! To, že to s orchidejemi není vždy jednoduché, je všeobecně známé. Vybrat správné místo, správně provádět zálivku nebo pečovat o kořeny orchidejí… to jsou věčné pěstitelské otázky.

Pokusíme se vám starost o tyto nádherné rostliny přiblížit co nejvíce a jako velký bonus představíme super výživu ze zázvoru, po které se orchidej obsype květy.

Zázvorové hnojivo přinutí orchidej k vytvoření nádherných květů. Zdroj: profimedia.cz

Správně vybrat orchidej je základ

Jestliže si půjdete vybírat orchidej do obchodu, měli byste mít na paměti několik bodů, kterým se při výběru věnovat.

Určitě se dostatečně zaobírejte kořeny, ty by měly mít světle nebo tmavě zelenou barvu. Když narazíte na žluté, suché bílé nebo hnědé kořeny, přesuňte se okamžitě k dalšímu exempláři. Pozor, ale bílé vzdušné kořeny jsou v pořádku.

Dalším bodem jsou listy. Nejprve koukněte, zda nejsou napadeny škůdci či nějakou chorobou. Zdravé listy by měly být zelené, nepopraskané, nezažloutlé, se zdravým (ale ne přehnaným) leskem.

Péče o orchidej

Doma orchideji najděte to nejideálnější místo. Jaké to je? Vždy se řiďte druhem orchideje, ale většina vyžaduje vlhčí vzduch a žádný průvan. Orchideji se bude dařit na parapetu směřujícímu na západ nebo východ. Přímé sluneční paprsky orchideji nesvědčí, můžou jí popálit listy. Každopádně rostlina potřebuje co nejvíce světla, v přítmí vám bude pomalu skomírat.

Zálivka orchideje je neustálým tématem číslo jedna mezi pěstiteli. Všeobecně platí pravidlo, že přemokření rostliny je mnohem horší než delší sucho. Někdo zalévá jednou za týden, někdo jednou za 10 dnů a jsou i tací, kteří namáčí orchidej jednou za 14 dnů.

O tom, jakými způsoby se dá orchidej zalévat, se dočtete zde:

Zázvorové hnojivo

Výroba tohoto hnojiva je primitivní a zabere minimum času. Výsledný koktejl se musí spotřebovat ihned, takže pokud obhospodaříte všechny orchideje a hnojivo vám bude ještě zbývat, můžete se přesunout i k jiným pokojovým rostlinám. Zázvorové hnojivo podpoří orchideje k produkci okouzlujících květů, takže to rozhodně za tu chvilku, kterou budete trávit výrobou, stojí!

K přípravě hnojiva budete potřebovat čerstvý zázvor. Zdroj: Shutterstock.com

Jak na to:

Sežeňte si kousek kořene zázvoru, zhruba 50 – 70 gramů bude dostačujících.

Kořen nakrájejte na malé kousky, a buď prožeňte pokrájený kořen přes mlýnek, nebo ho rozmixujte, abyste získali šťávu.

Drť přendejte do plátýnka (nebo kapesníku, utěrky apod.) a dostaňte z ní co nejvíce šťávy. Výsledek by se měl pohybovat okolo jedné lžíce zázvorové šťávy, což nám bude stačit.

Tuto jednu lžíci zázvorové šťávy přelijte do litru vody (dešťové nebo alespoň odstáté) a zamíchejte.

Roztokem pokropte kořeny orchideje i listy. Samozřejmě si dejte pozor na srdíčko orchideje, tam voda přijít nesmí.

