Naše babičky věšely k oknům větvičky ořešáku. Dokonale vypudily mouchy

Letní teplé dny bohužel doprovází i výskyt hmyzu, který není právě příjemný. Koho někdy nad ránem obtěžovala během spánku moucha, ví své. Přitom stačí mít doma ty správné rostliny.

Hmyz je nejen obtěžující, ale roznáší výkaly po celém domě či bytě, znečišťuje nábytek, ale i okna či volně ležící nádobí, bohužel i nezakryté pokrmy, ovoce či zeleninu. Rozhodně se před dotěrnými mouchami chraňte, možností je spousta.

Od plácačky po mucholapku

Vybavit se můžete bytelnou plácačkou, která však plní funkci nouzovou, v případě, že potřebujete rychle zneškodnit pár much, které k vám domů zabloudily. Pokud váš domov mouchy láká více, než je obvyklé, plácačka vám příliš nepomůže. První, kdo se unaví, budete vy a ne moucha. Elektronické přístroje se speciálním světlem sice fungují spolehlivě, ale musíte být odkázáni na připojení do elektrické sítě a elektřina není dnes právě levná záležitost. V místnosti můžete zavěsit i mucholapku, která je sice levná, ale na druhou stranu nepůsobí právě vábivě.

Je sice účinná, vypadá však nevábně. Zdroj: Shutterstock

Bylinkové aroma

Co takhle držet se postupů, které fungují desítky let a znaly je už naše babičky a prababičky? Ty hledaly vždy řešení v okolní přírodě či na zahrádce, a nejinak je tomu i v případě dotěrných much. Používaly nejrůznější aromatické bylinky, jejichž vůně mouchy spolehlivě odpuzuje. Natrhejte si lístky máty, rozdrťte je a rozmístěte (mohou být i sušené) po místnosti, jejich výrazné mentolové aroma mouchy nesnášejí. Levandulové kytičky jsou také spolehlivým pomocníkem, obecně levandulová vůně odpuzuje nejen mouchy, ale i komáry.

Rozvěste po bytě či domě levandulové kytičky. Zdroj: Profimedia

Větvička z ořešáku

V minulosti bylo také obvyklé na zahradách pěstovat ořechy, mohutné ořešáky stály snad v každé zahradě. Poskytovaly příjemný stín, často se pod nimi k večeru sedávalo na lavičkách. Později vědci zjistili, že ořešáky skutečně fungují jako takové přírodní klimatizace, mají schopnost nasávat horko zespodu a vypouštět ho korunou směrem nahoru do ovzduší. Větvičky ořešáku také spolehlivě odpudí otravné mouchy, stačí je natrhat a zavěsit do oken a dveří. Sedíte venku na terase? Zapalte ořešákový list, dejte do ohnivzdorné misky a nechte ho pomalu doutnat, komáři se vám vyhnout obloukem.

Ořešák je přírodní klimatizace. Zdroj: Profimedia

