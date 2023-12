Chcete vědět, v čem tkví tajemství krásně nazdobeného vánočního stromku? Je to jednoduché. Nejlepší efekt a správnou atmosféru vždy vytvoří správně vybrané a umístěné osvětlení.

Chcete, aby váš vánoční stromeček krásně zářil, byl dekorační dominantou Štědrého večera a dodával celým svátkům tu správnou pohodu a nádech luxusu? Zaměřte se kromě dalších věcí na jasný základ nejlepšího výsledku, a to je dokonalé osvětlení. Uvidíte, že rozzáří nejen všechny dětské oči, ale jistě ho budou obdivovat i všichni dospělí. Stačí jen vědět, jak správně postupovat a využít osvědčené triky.

Jak dokonale rozsvítit vánoční stromek se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Lost & Found Decor:

Zdroj: Youtube

Jasná představa a nápad

Vždy, než začnete zdobení stromečku a instalaci světel realizovat, ujasněte si, jaká má být podoba vašeho letošního vánočního stromku. Nejprve zvolte tóny, do kterých jej chcete ladit. Od toho se bude odvíjet nejen zvolený materiál použitých ozdob, ale i druh a zabarvení osvětlení. Stromeček můžete mít přírodní, moderní, industriální, tradiční či rustikální, mnoho inspirací najdete jistě na tvůrčích sociálních sítích.

Osvětlení hraje prim

Zdobení stromečku je jedním ze zásadních okamžiků vánočních svátků. Jedná se o příjemnou činnost, u níž se často propojují všichni členové rodiny. Bohužel, někdy nastává „technický“ problém při instalaci světélek. Mnozí z nás jistě zažili situaci, kdy se do nich zamotali, nebo jim nevyšla při aplikaci na stromek jejich délka. Jak tedy postupovat, aby vám nedošla trpělivost a zbytečně jste se nenervovali? Využijte ověřené postupy a vychytávky, aby byl váš vánoční stromeček naprosto dokonalý.

close info Promedia.cz zoom_in Zdobení stromečku je jednou ze zásadních okamžiků vánočních svátků.

Odpovídající světla jsou základ

Pokud chcete dosáhnout uspokojivého výsledku, zamyslete se také nad tvarem zvolených světélek. Dle rad zkušených designérů je dobré občas proložit bílá světélka i jedním harmonicky barevně vyladěným světelným řetězem. Dosáhnete tak dynamického dojmu. Světélky zcela jistě nikdy nešetřete. Čím je vánoční stromeček větší, tím instalujte více světelných řetězů. Na stromek vysoký do 1 m je doporučováno alespoň 6 m řetězu, do 150 cm pak dvojnásobek.

Dostupnost proudu

Celou dekoraci vánočního stromku začněte vždy rozvěšením světélek. Po instalaci ozdob by to bylo mnohem těžší a podepsalo by se to i na celkovém výsledném vzhledu. Výchozím bodem by měla být v každém případě zástrčka do elektriky.

close info Profimedia.cz zoom_in Komplikacím se světélky se vyhnete, když zvolíte jasný směr.

Nejlepší trik

Komplikacím se světélky se vyhnete, když zvolíte jasný směr. Nejlépe postupujte systematicky odspoda nahoru. Je jedno, jestli zvolíte vodorovný nebo svislý postup, hlavní je být přesný, aby byl výsledek pravidelný. Stejným způsobem pak pokračujte napříč, tedy metodou cik-cak, kdy v podstatě vytvoříte pravidelnou síť. Vždy by měla být jedna žárovka umístěna pod větví a druhá nad větví. Určitě by se měla světélka nacházet i na koncích větví, dodá to stromečku na něžnosti.

