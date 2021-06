Jak z jedné sody vyrobit ekologický a dlouho vonící osvěžovač vzduchu

Každá domácnost má svou specifikou vůni, a to i bez ohledu na to, jak si ji provoníme pomocí nejrůznějších „boosterů“. Někdo miluje vonné tyčinky, jiný parfémy ve spreji, difuzéry, osvěžovače někdo pálí vonné oleje. My pro vás máme tip, jak si vyrobit velmi prostý, účinný a příjemně vonící domácí parfém či osvěžovač vzduchu.

Zdroje: damskydenik.cz, www.theyummylife.com

Tento jednoduchý trik zajistí provonění domácnosti skrz naskrz po celé týdny. Je efektivní, účinný a velmi levný. K jeho výrobě totiž potřebujeme jen obratné ruce k zacházení s jedlou sodou a esenciálním olejem, abychom si nezničili nábytek.

Svěží vůni ihned, jak otevřeme dveře – to je to, co si všichni přejeme. Často navíc bojujeme se zápachy třeba u připáleného jídla, někdy náš teenager zapomene jídlo zapadnuté za postelí, nebo nechá prádlo z posilovny v pootevřené tašce v předsíni. Nebo máte doma batole a přebalování také ne vždy voní po fialkách.

Výroba esenciálního oleje libovolné 'příchuti' je velmi snadná Zdroj: Profimedia

Zkrátka všichni chceme, aby náš dům krásně voněl. V obchodech běžně dostupné osvěžovače vzduchu ale obsahují hodně toxických látek, takže hlavně my, kdo dbáme aspoň trochu o zdraví, se jim vyhýbáme.

Vůni je snadné vyrobit doma, ze směsi přírodních ingrediencí.

Co bude potřeba

menší skleněnou šroubovací lahev

hadřík, který je možné zničit

jedlá soda

esenciální olej dle našich preferencí

nůžky

nůž

dřevěné špejle

Postup

Začneme s přípravou lahvičky. Do vršku skleněné lahvičky vyřízneme nožíkem menší otvor Ještě před tím, než našroubujeme víčko zpátky, použijeme hadřík – přiložíme jej na hrdlo lahvičky, abychom jej přesně nastříhali. Lahvičku naplníme zhruba do poloviny jedlou sodou, můžete přidat i prášek do pečiva Přidáme přibližně 12 kapek oleje Položíme na lahvičku odstřižený kus hadříku a nůžkami jej na několika místech proděravíme. Lahvičku uzavřeme Do dírek v hadříku vložíte pár dřevěných špejlí a domácí difuzér je hotov

Jakou esenci si pro váš domov zvolíte, je jen na vás. Jednoduchost výroby umožňuje, že v každém pokoji můžete mít jinou atmosféru i vůni, Jen pozor, méně je více. Takže i když můžete dát do každé lahvičky jiný olej či vonné bylinky, jako jsou levandule, meduňka nebo citronové či pomerančová kúra, nepřežeňte to.

Esenciální olej domácí výroby je i skvělý dárek pro kamarádky nebo rodiče

Vyzkoušejte naše doporučení, budete nadšeni!