Čistá toaleta je vizitkou každého domova, a tak i svěží vůně v této nejmenší místnosti bývá výzvou, s níž si chceme poradit na jedničku. Chce to ale také dostatek financí na nákup osvěžovačů vzduchu. Nebo to jde i jinak? Uvidíte, že stačí toaletní papír a další drobnosti, které máte doma.

Hledáte-li snadný a přitom levný způsob, jak provonět toaletu (a navíc se přitom zavděčit také životnímu prostředí), pak je pro vás dobrou zprávou, že to není tak velký problém. Jestliže máte doma běžně dostupný esenciální olej, budete mít osvěžovač vzduchu vyrobený za malou chvilku.

Videonávod najdete také na youtubovém kanálu Hacks with Christina:

Zdroj: Youtube

Jednoduchý trik osvěží toaletu rychlostí blesku

Tento jednoduchý trik si jistě zamilujete a každý, kdo napříště vstoupí do této místnosti, kam všichni chodíme sami, vstoupí, ucítí jen nádhernou vůni svěžesti. Jak už bylo uvedeno, pokud se do toho chcete pustit hned, nic vám nebrání. Připravte si jen novou ruličku toaletního papíru a lahvičku s esenciálním olejem vaší nejoblíbenější vůně. Pak už bude vše hotovo doslova za několik vteřin.

Stačí pár kapek oleje

Esenciální olej - bude stačit jen několik kapek, aby vůně nebyla příliš silná až obtěžující - jednoduše umístěte dovnitř ruličky, tedy na tvrdý karton, na němž je papír natočen. Pak už s ním jednejte jako s každým jiným, i když vám tentokrát poslouží hned dvakrát. Jednou klasicky a podruhé jako osvěžovač vzduchu.

close info svf74 / Shutterstock zoom_in Z jalovcových bobulí lze připravit i esenciální olej, který můžete nakapat do aromalampy nebo přidat do koupele. Pomůže ale také provonět toaletu

Vůně vydrží opravdu dlouho

Nemusíte se bát, že by vůně brzy vyprchala, protože se olej postupně, ale velmi jemně, prosákne do dalších vrstev papíru, a tak se budou při každém otočení ruličkou uvolňovat nové a nové molekuly, které ucítíte jako libou vůni. Co víc byste si jen mohli ještě přát? Snad jen to, aby se toaleta sama od sebe udržovala hygienicky čistá. Jenomže i s tím může tento trik pomoci.

Nejen vůně, ale také hygiena

I když se to zdá být krajně nepravděpodobné, esenciální olej, uvolňující se z ruličky toaletního papíru, může tuhle nezbytnou část domova skutečně čistit. Mnohé oleje mají totiž dokonce antibakteriální účinky.

Kdybyste chtěli sílu vůně povýšit i v této oblasti, ani tak nebudete příliš omezeni ve výběru. Dobrých výsledků dosáhnete například s levandulí nebo skořicí, ale svoji práci odvede také hřebíček, eukalyptus, šalvěj, máta peprná, čajovník nebo třeba máta peprná, citron či yzop.

Zařiďte si vlastní "laboratoř"

Možná si vyzkoušíte dokonce namíchat vlastní originální recepturu, která vám bude nejpříjemnější. Pamatujte ale na to, že některé esenciální oleje mohou být velmi výrazné, proto raději úvodní dávku nepřehánějte, abyste nemuseli papír vyhazovat pro nesnesitelně silné aroma. Vždycky můžete ještě kapičku oleje přidat, pokud vám bude intenzita vůně připadat slabá.

Jednoduché, ale účinné

Je to příliš jednoduché a levné? Ano, to je – ale neznamená to, že taková metoda nefunguje. Naopak, tahle vůně vydrží mnohem déle než většina z těch, které koupíme mnohem dráž.

