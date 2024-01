Objevil se u vás doma nevhodný dárek nebo jste něco koupili dvakrát? Možná to ještě můžete vrátit nebo alespoň vyměnit.

Je po svátcích, po všech vánočních večírcích, setkáních s přáteli i s rodinou. Schválně, na kolika z nich se rozdávaly dárky? A kolik balíčků, které neobsahovaly zrovna chtěný obsah, se u vás doma nakonec sešlo? Nebo se vám povedlo zabalit pod stromek krásný dárek. Jenže stejný nápad měli i další členové rodiny. Co v takové chvíli dělat? Víte, kdy a jak můžete dárky vrátit? A které už můžete leda poslat dál?

Oblečení

Obchody obvykle požadují, aby bylo oblečení nenošené, musí na něm být všechny původní visačky a nesmí být nijak viditelně poškozené. Bez udání důvodu, tedy jen proto, že se vám nelíbí, ho ale můžete vrátit jen při nákupu přes internet nebo telefon. V kamenných prodejnách s tím může být problém. V obou případech byste pak měli mít pokladní paragon, který dokazuje, kdy a kde a jste zboží koupili. To samé samozřejmě platí i pro boty a nejrůznější doplňky, a naopak se často možnost vrácení nevztahuje například na spodní prádlo a plavky.

close info Profimedia zoom_in Chcete-li vrátit oblečení, musí na něm být všechny původní visačky

Knížky

S knihami je to trochu ošemetné. Pouhým pohledem totiž není většinou jasné, jestli jste je četli nebo ne, a tak se nedá jednoznačně říct, jestli je vrátit můžete nebo ne. Umožňují to e-shopy ve standardní lhůtě, pokud půjdete do kamenné prodejny, bude nejspíš záležet na dobré vůli konkrétního prodavače. Někdy se to podaří, někdy ne, ale pokaždé musíte mít účtenku.

close info Shutterstock zoom_in Vrácení knihy v kamenném obchodě nemusí být vždy úspěšné

Spotřebiče a věci do domácnosti

Nepoškozené, nerozbalené a nepoužité věci, které nemají žádné vady, můžete bez udání důvodu vrátit jen při nákupu na dálku. Zkusit to ale můžete i v kamenné prodejně. Nejsou sice povinni vrátit vám peníze, ale pokud budete mít štěstí, budete si moct věc alespoň vyměnit za jinou, která se vám hodí víc. Samozřejmě ve stejné nebo vyšší hodnotě.

Hračky

Pro hračky platí úplně stejná pravidla jako pro jiné spotřební zboží – tedy zakoupené po internetu vrátit můžete, samozřejmě s platnou fakturou, bez udání důvodu, v kamenných prodejnách máte většinou smůlu. Některá hračkářství ale nabízejí možnost výměny nevhodných vánočních dárků třeba až v lednu. Než se tedy pokusíte udat špatný dárek jiným dětem v příbuzenstvu, podívejte se na webové stránky prodejny nebo výrobce a ujistěte se, jaké máte možnosti.

close info Shutterstock.com zoom_in Hračky lze většinou vrátit či vyměnit bez problémů

Obchod, nebo e-shop?

Zákonem daná lhůta pro vrácení zboží je 30 dnů s odůvodněním – tedy proto, že má zboží nějakou vadu nebo poškození, které jste sami nezpůsobili. Do e-shopu pak můžete věc vrátit bez udání důvodu do 14 dnů, to proto, že na rozdíl od kamenné prodejny si zboží nemůžete v e-shopu prohlédnout a ujistit se o tom, že vám padne nebo se jinak hodí. Některé obchody ale nabízejí delší dobu, může to být klidně až jeden rok. A v období před Vánoci nabízí celá řada kamenných prodejen i e-shopů prodlouženou dobu možnosti vrácení, která bývá až do poloviny nebo konce ledna.

close info archiv časopis Receptář zoom_in Lednové číslo časopisu Receptář je právě v prodeji.

Zdroj: časopis Receptář