New Africa / Shutterstock

Možná si v tuhle chvíli klepete na čelo. Je přece jasné, že nádobí je potřeba utřít. Jenže to není tak docela jednoduché. Usušit opravdu potřebuje. Otázkou ale je, jak přesně toho docílíte.

Nechat uschnout na odkapávači, stát v myčce, nebo raději hned utřít utěrkou a uklidit, aby nikde nic nepřekáželo? Pokud jde o mytí a utírání nádobí, má každý z nás nejspíš své zajeté zvyky. Třeba podle toho, kolik má místa v kuchyni, nebo jak moc ho nádobí ležící na lince rozčiluje. Správně byste ale měli zvážit ještě jednu věc – a to, jak je utírání nádobí vlastně hygienické. Protože to, co děláte doma, možná zvyšuje možnost šíření mikrobů a bujení nežádoucích bakterií.

Zbavit se vody

Nejen proto, aby nádobí neklouzalo. Mnohem podstatnější je, že voda, kdekoli, je živnou půdou pro bakterie. Právě proto potřebujete nádobí vždy před uklizením dokonale usušit. Protože když vodu, i kapku, zavřete do tmavé a nevětrané zásuvky třeba na týden, můžete příště vytáhnout talíř neviditelně pokrytý bakteriemi.

close info Kostikova Natalia / Shutterstock zoom_in Nádobí uklízejte na své místo až v momentě, kdy je opravdu dokonale suché

Bezpečná myčka?

V tuhle chvíli si můžete říct, že nádobí přece myjete v myčce, a tak se zbavujete bakterií i nečistot. Je to pravda jen částečně. Platí to, pokud používáte běžný program, který má teplotu vody okolo 60 °C. Při nižších teplotách běžné bakterie nezničíte. Navíc je nutné, abyste nádobí uklízeli skutečně suché, a jestli na dnech hrnečků a v převrácených miskách zůstává voda, navíc často s nespláchnutými zbytky, a tím pádem s chemikáliemi z čisticího prostředku (ty taky nechcete), moc si nepomůžete.

Je to i důvod, proč nepoužívat jen „krátký“ program, který téhle teploty většinou nedosahuje. Když jste ve spěchu, určitě vám pomůže, protože šetří čas, práci a hlavně vodu. Zkuste ho ale omezit na případy, kdy opravdu nemůžete použít jiný.

close info Proxima Studio / Shutterstock zoom_in Máte-li dostatek času, nechte po skončení programu nádobí v myčce ještě doschnout s otevřenými dvířky

Nechte ho schnout

Jak tedy nádobí sušit skutečně efektivně? Podle odborníků je překvapivě nejhygieničtější nechat ho jednoduše uschnout. Tedy po umytí ho naskládat tak, aby se voda nikde vyloženě nehromadila, na odkapávač, a nechat čerstvý vzduch, aby udělal práci za vás.

Dobré je nádobí průběžně uklízet podle toho, jak schne, a taky natáčet tak, aby třeba voda nezůstávala stát v prohlubních. Do zásuvek a skříněk ho ale každopádně vracejte až ve chvíli, kdy bude dokonale suché. Jinak byste si moc nepomohli.

S utěrkou v ruce

Jsou ovšem situace, kdy vás tlačí čas nebo si jednoduše potřebujete udělat další místo na pracovní ploše, a tahle varianta jednoduše nepřichází v úvahu. Co potom? Vezměte do ruky utěrku. I tak je ale lepší dodržet pár zásad:

Utěrky perte co nejčastěji a pokud jich máte dost, klidně si berte čistou každý den.

Rozhodně nepoužívejte jednu utěrku na nádobí, utírání rukou při vaření i stírání drobků z pracovní plochy. Používejte různé barvy, vzory, cokoli, co vám pomůže rozlišit, že tahle utěrka se používá opravdu jenom na nádobí.

Mezi každým utíráním nechte utěrku opravdu dobře uschnout. Na sluníčku je to samozřejmě nejlepší, ale klidně je jen rozvěste na radiátor, dvířka trouby nebo kamkoli, kde můžou dobře vyschnout, než se zase vrátí na háček.

3 nejlepší materiály pro kuchyňské utěrky

Čemu byste se rozhodně měli vyhnout? Utírání papírovými utěrkami. Je to jednoduše neopodstatněné plýtvání. Raději zvolte jednu z následujících variant.

Mikrovlákno • Možná se to zdá divné, protože se s mikrovláknovými hadříky většinou jen uklízí. Díky vysoké savosti a tomu, že za sebou nezanechávají žádná vlákna, jsou ale skvělé i na utírání nádobí. A podle odborníků jde i o nejhygieničtější variantu.

Len • Utěrky z vysokogramážního lnu jsou taky hodně savé, a tak s nimi klidně utřete celý dřez. Navíc schnou rychleji než bavlna. Počítejte ale s tím, že po sobě mohou nechávat vlákna, a pečlivě si hlídejte jejich čistotu.

Bavlna • Stará dobrá bavlněná utěrka? Měla by být z látky s vysokou gramáží, skvělé jsou třeba vaflové tkaniny. Vyhněte se froté a jakékoli umělé příměsi (naopak směs bavlny a lnu samozřejmě savost utěrky zvýší).

close info Nuoveenergie / Shutterstock zoom_in Utěrky perte co nejčastěji

Přece jen do myčky

Znamená to, co už jste si přečetli, že byste měli vyhodit myčku a začít všechno mýt v ruce? Ani náhodou. Jen je dobré uvědomit si, že ani nádobí z myčky nemusí být dokonale čisté, i když tak na první pohled vypadá. Na druhou stranu ale pořád platí, že myčka je efektivnější a ekologičtější, protože vám šetří čas a přírodě vodu.

V případě, že máte dost času, nechte myčku doběhnout a pak nádobí ještě doschnout s otevřenými dvířky. Hlídejte si, aby voda nikde nestála, a případná mokrá místa ještě dosušte utěrkou.

Pokud nechcete nic dosušovat, podívejte se, jestli vaše myčka nenabízí cyklus „extra dry“ nebo nějaký podobný. V nových myčkách už navíc není sušení tak energeticky náročné jako dřív, protože používají při sušení kondenzaci a mohou tak být účinnější než sušení „vzduchem“.

Myčku vyklízejte zespoda nahoru. Tak nesteče zbylá voda z hrnků na talíře a zbytečně je opět nenamočí.

Používejte oplachovadlo. Obsahuje totiž složky, které pomáhají usušit třeba plastové nádobí, které jinak schne pomaleji.

Suché a bez poskvrnky

Jedna věd je hygiena, druhá vzhled. A tak zatímco kastrolu je jedno, jestli ho utřete nebo uschne sám, na sklenicích a nerezovém nádobí se po uschnutí můžou objevit nevzhledné skvrny. Nejlepší je nechat sklenice jen napůl oschnout a pak je suchou utěrkou dosušit a vyleštit, aby se jen leskly.

close info časopis Receptář / časopis Receptář zoom_in Více článků a zajímavostí nejen ze zahrady naleznete v srpnovém vydání časopisu Receptář

Zdroj: časopis Receptář