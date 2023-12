Otevřená plechovka s jídlem v lednici? Tomuto zlozvyku se raději navždy vyhněte! Přijdete nejen o kvalitu, ale velice snadno můžete ohrozit i své zdraví.

Potraviny zakonzervované v plechovce jsou nejen trvanlivé a neztrácejí dlouhodobě svou chuť a kvalitu, ale jedná se i o způsob, jak při vaření uspořit čas. Je však důležité vědět, jak je správně skladovat, a to i po jejich otevření, abyste se zbytečně nevystavili riziku nevolnosti a dalších možných neduhů.

Více o správném skladování potravin v lednici se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Zachraň jídlo:

Zdroj: Youtube

Trocha historie

Potraviny se dlouhá století uchovávaly nasolováním, uzením, sušením nebo máčením v alkoholu či octu. Ovšem ani jeden z uvedených způsobů nezachová jídlo čerstvé dlouhodobě. Během roku 1809 Nicholas Appert jídlo povařil, vložil do skleněných nádob, uzavřel korkovými zátkami a opět povařil. Dnes se jedná o běžný princip domácího zavařování.

close info shuttererstock.com zoom_in Zavřená konzerva se může skladovat i několik let.

Tato metoda uchovala potraviny tak čtyři měsíce. Trvanlivost prodloužil svou klasickou „plechovou“ konzervou ještě v roce 1810 Francouz Petr Durand. Potraviny také převařil v částečně otevřené plechovce, ale až poté nádobu hermeticky uzavřel. Jeho plechovky, chráněné před korozí vrstvou cínu, šly lépe utěsnit než lahve a byly odolnější i při transportu.

Rizikem je otevřená konzerva

Zavřená konzerva se může skladovat i několik let, a to i v běžných teplotách, není potřeba zvýšený chlad. Problém nastává ve chvíli, kdy konzervu otevřete, nespotřebujete celou a dáte zpět do lednice.

Maximální doba

V takovém případě byste měli otevřenou konzervu spotřebovat maximálně do 3 až 4 dní. Déle ji bez dalšího ošetření v lednici nenechávejte. Čeho je možné se obávat?

close info Shutterstock zoom_in Problém nastává ve chvíli, kdy konzervu otevřete, nespotřebujete celou a dáte zpět do lednice.

V lepším případě ztráta chuti

Jakmile necháte zakonzervované jídlo otevřené, přestože je v chladu, postupně přichází o svou chuťovou kvalitu. Zvyšuje se totiž kyselost, která často vyvolává korozi plechového materiálu. Pokud necháte plechovku s jídlem v lednici déle, může konzumace jídla z ní dokonce ohrozit i vaše zdraví. A jak si s tímto problémem nejlépe poradit?

Změňte konzervu za vzduchotěsnou sklenici

Řešení je jednoduché. Přendejte danou potravinu do vzduchotěsné sklenice či jiné nádoby. Největším nepřítelem je totiž přístup kyslíku, který vyvolává nechtěné reakce a potravinám škodí.

