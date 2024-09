Ovoce a zelenina patří do lednice, že? Máte pravdu, ale ne každé ovoce a zelenina by měly být v lednici. Nejste sami, kdo v tomhle chybuje. Podívejte se, jaké ovoce a zelenina nepatří do lednice.

Když dáte potraviny do lednice, má jim to udržet čerstvost a zachování jejich kvality. To platí pro některé ovoce a zeleninu, pro některou však nikoliv. A v tomto právě spousta lidí chybuje a je to normální. Pokud však chcete, aby vaše ovoce a zelenina byly kvalitní a čerstvé, tyto druhy nedávejte do lednice.

Video o tom, jak správně skladovat zeleninu, najdete na Youtube kanále Česká akademie zemědělských věd:

Zdroj: Youtube

Co nepatří do lednice

Jako první jsou na našem pomyslném seznamu rajčata. Možná vás to překvapí, ale rajčata by opravdu neměla být skladována v lednici. Pokud chcete čerstvá, kvalitní a chutná rajčata, ideální je, když je dáte na suché a tmavé místo a budete je skladovat při pokojové teplotě.

Další zelenina, kterou byste neměli skladovat v lednici, je paprika. Papriky by měly být křupavé. Jenže když je dáte do lednice, nahromadí se v nich více vody, a ta na jejich křupavosti ubere. Proto je, stejně jako rajčata, skladujte při pokojové teplotě na suchém místě bez slunce.

close info leomod / Shutterstock zoom_in Dávejte si pozor, papriky nepatří do lednice.

Další zeleninou, která by neměla být v lednici, jsou okurky. Okurky v lednici mohou zvadnout a vytvoří se v nich větší pecky. Ideální tudíž je, když okurky budete skladovat ve vzduchotěsné nádobě ve spíži. Nyní se přesuneme na ovoce.

Co se týče ovoce, první na seznamu by byla jablka. Jablka dokážou být na kuchyňské lince i týden nebo dva, a stejně zůstanou čerstvá a sladká. Proto, pokud je chcete dát do lednice, počkejte dva týdny. Jinak by v lednici zbytečně ztratila svou čerstvost a sladkou chuť.

Ovoce, co nepatří do lednice

Když už jsme u ovoce, do lednice by neměly přijít ani banány. V lednici rychleji zhnědnou. Proto je mějte na desce nebo na kuchyňské lince. Další ovoce, které byste neměli skladovat v lednici, vás možná překvapí. Je to meloun.

Vodní melouny by měly být skladovány mimo lednici, dokud nebudou zralé. Jakmile budou zralé, nakrájejte je, a teprve poté je dejte do lednice. Tím si melouny zachovají kvalitu a čerstvost.

Zdroje: www.sporilek.cz, www.inspirace.usporadejto.cz