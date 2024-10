Pokud se vám zdá, že ovoce v myčce zní jako podivný nápad, nenechte se mýlit. Jistě oceníte, proč se tato činnost vyplatí!

Kuchyňská myčka nemusí sloužit jen na špinavé nádobí. Dá se využít i k mnoha dalším činnostem s nimiž byste se zbytečně dlouho pachtili. Jednou z nich je zdlouhavé mytí většího počtu ovoce, ale také zeleniny.

Jak postupovat při mytí zeleniny a ovoce v myčce? Podívejte se na toto zajímavé YouTube video na kanálu shaimaa's kitchen club:

Proč mýt ovoce a zeleninu v myčce?

Myčka na nádobí se stala nedílnou součástí moderní domácnosti. Přestože je prvotně určená k mytí nádobí, využijte ji k dokonalé očistě ovoce! Než abyste pracně omývali kousek po kousku, myčka to zvládne během chvilky a ve velkém objemu. Navíc se dokonale zbavíte nežádoucích pesticidů, bakterií a mikroorganismů. Vysoká teplota vody a vhodný mycí prostředek to dokonale zvládnou za vás.

Tajemství úspěchu tkví v použití octa.

Jak správně postupovat

Ať už se pustíte do očisty ovoce nebo zeleniny, je nutné je nejprve zbavit viditelných nečistot jako je například hlína, pavučiny a podobně. Jednotlivé kusy rozendejte do košíků v myčce tak, aby se jednotlivé kusy navzájem nedotýkaly. Menší kousky můžete vložit i do košíku na příbory.

Jaký program zvolit

Vybírejte vždy program s nejnižší teplotou, aby plody nepřišly o své výživné hodnoty a „neuvařily“ se. Jen tak dosáhnete dokonalého výsledku.

V myččce můžete umýt i brambory.

Mycí prostředek

V tomto případě samozřejmě nepoužívejte běžné prostředky na nádobí. Tajemství úspěchu tkví v použití octa. Nalijte ho do zásobníku, kam běžně dáváte tabletu. Stejně tak lze využít citronovou šťávu, nebo roztok kyseliny citronové.

Které plody se do myčky nehodí

Ne všechny plody jsou do myčky vhodné. Měkké a šťavnaté ovoce, jako jsou například jahody, maliny, borůvky a podobně, raději myjte vodou běžným způsobem. Myčka by je poškodila a znehodnotila.

