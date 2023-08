Toto ovoce a zeleninu nikdy neskladujte společně. Rychle se pak kazí

Jak je to možné? Jen před pár dny koupená zelenina nebo ovoce a už se kazí? Možná jste se s tím také někdy setkali, ale ne vždy je chyba jen ve špatném nákupu. Mnohdy snižujeme trvanlivost ovoce a zeleniny špatným skladováním. Některé druhy se totiž doslova nesnesou, a proto je nutné dávat pozor, aby se nedostaly blízko k sobě.

Brambory a cibule

Snad nejčastější chybou je společné skladování cibule a brambor. Je to celkem logické – obojí považujeme za tu špinavější část surovin (i když v obchodě už dnes koupíme obojí většinou čisté a bez zbytků hlíny). Navíc jak brambory, tak i cibule, potřebují tmavší a chladnější prostory, a tak se zdá, že nic nebrání jejich společnému uložení do sklepa nebo do spíže třeba na chodbě. Bylo by to jistě dobře, kdyby cibule neprodukovala etylen, který v bramborách probouzí touhu po klíčení. Totéž ostatně neplatí jen o cibuli, ale také o česneku. Chceme-li tedy uchovat brambory delší dobu, určitě jim musíme najít místo dál od těchto druhů zeleniny.

Jak uchovat ovoce a zeleninu co nejdéle čerstvě? Napoví krátké video:

Pozor na etylen

Stejně jako cibule produkují etylen také další druhy ovoce a zeleniny. To bychom si měli uvědomit, pokud chceme i další kusy udržet co nejdéle ve stavu vhodném ke konzumaci. Z našich domácích plodin jde především o jablka, hrušky, broskve, papriky nebo rajčata. Z těch, které na zahradě patrně nenajdete, ale v obchodech jsou k dostání bez problémů, jsou to potom avokádo, kiwi nebo třeba i banány. Jsou výborné, máme je rádi, ale ostatním uskladněným druhům mohou urychlit cestu do odpadkového koše.

Citlivky dejte raději zvlášť

Zatímco jedna skupina etylen produkuje, další je na něj citlivá. O kterých plodinách je řeč? Určitě bychom neměli míchat jablka a další “výrobce” etylenu s brukvovitou zeleninou, tedy s brokolicí nebo s květákem, ale ani se zelím, lilkem nebo okurkou.

Dobrý nápad není ani krásná mísa ovoce, ve které budou vedle jablek a broskví také vinné hrozny, blumy nebo švestky, případně meruňky. Pokud jde o krátkodobou chutnou ozdobu slavnostního stolu, samozřejmě se nic nestane. Po několika hodinách se ale začnou odehrávat procesy, které chceme naopak co nejvíce zpomalit.

Tohle není dobrý nápad - jablka a hrozny by neměly být uskladněny společně Zdroj: Pixabay

Vadí sami sobě

Zvláštní pozor si musíme dát na rekordmany, kteří dokáží překážet sami sobě. Jsou to jak jablka či hrušky, tak i banány, kiwi nebo avokáda a některé další druhy ovoce, které etylen produkují a zároveň jsou na něj také citliví. Jak je tedy uchovat co nejdéle? Určitě je dobré tyto druhy rozložit do jedné vrstvy a neskladovat je v uzavřených neprodyšných nádobách. To je opravdu rychlá cesta k jejich likvidaci.

Ještě pár drobností nakonec

Dali jste si pozor, zelenina i ovoce jsou důsledně roztříděny, a přece se kazí? Na vině může být jeden jediný vadný kus, který jste přehlédli. Jedno nahnilé jablko rychle nakazí všechna ostatní kolem sebe, stejně tak i jiné druhy. Proto je před uskladněním dobře prohlédněte.

Další dobrou radou, která prodlužuje trvanlivost těchto potravin, je ponechání mytí až těsně před spotřebou. Omytá zelenina se zkrátka kazí rychleji, stejně jako rychleji vadne ta, které necháme zbytečnou zelenou část. Kedlubny, ředkvičky a další podobnou zeleninu tak ihned zbavíme listů. Vyhazovat je nemusíme, jistě se hodí na přípravu pesta.

