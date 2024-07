Tvoříte rádi a máte chvíli volného času, která přímo vyzývá k výrobě nějaké rukodělné drobnosti? V takovém případě můžete vyzkoušet třeba některou z tradičních figurek z octového neboli vizovického pečiva.

Tradiční vizovické pečivo sice není ani sladké, a dokonce ani slané, navíc vůbec není k jídlu, zato si z něj ale můžete vyrobit třeba vánoční nebo velikonoční ozdoby, anebo třeba jen nějakou tu figurku dětem a s dětmi pro radost. V takovém případě vůbec nemusíte čekat na advent, abyste se do toho pustili.

Inspiraci na vlastní tvorbu můžete nasbírat také na youtube ve videu od GE Appliances:

Snadný recept

Na přípravu těsta nebudete potřebovat nic jiného než 250 gramů hladké mouky, decilitr vody a lžíci obyčejného octa. Pak už to bude jen na vás, abyste z těchto tří surovin vypracovali hladké nelepivé těsto, které se bude dobře tvarovat a svůj tvar nebude ztrácet. Záleží také na kvalitě mouky, a proto je možné, že se to napoprvé nepodaří úplně dokonale, ale s tím si jistě každý snadno poradí třeba jemným přídavkem mouky.

Tak trochu jako plastelína

Ve finále bychom měli získat hmotu, která bude svojí konzistencí podobná dobře propracované plastelíně, a podobně s ní také budeme dále pracovat. Nebudeme si nalhávat, že k výrobě ozdob z octového těsta není potřeba trocha šikovnosti, ale jde o to, čeho chceme dosáhnout. Půjde-li o letní zábavu s dětmi, pak ani nemusí vzniknout žádná umělecká díla, a přesto bude radost veliká.

Symboly, dekorace i malé dárky

Základní tvary, které se v minulosti z vizovického těsta vyráběly, nebyly nijak složité a dokonce ani jejich spektrum nebylo nijak zvlášť široké. Šlo o symboly Vánoc či Velikonoc a o figurky, jež představovaly například jednotlivé lidské vlastnosti. Kromě betlémů nebo ozdob na sváteční stůl jako jsou svícínky a podobně, se tak již v devatenáctém století vyráběly rybičky, kohouti, holubičky a další (první zmínky o podobných výrobcích ale podle historiků pocházejí z doby ještě o šest set let hlouběji v minulosti).

Zkuste to nejjednodušší

Pro ty z nás, kteří se podobnou výrobou zatím nikdy příliš nezabývali, budou možná nejjednoduššími tvary buď nejrůznější věnečky, vyrobené ze tří těstových “nití” spletených do copánku. Pak už stačí jen udělat z něj hezké kolečko, na spoj připevnit z těsta vyrobenou mašličku a i takto jednoduchá ozdoba udělá velkou parádu třeba na stužce hezky uvázané kytice z lučního kvítí.

close info Pavla Jelínková zoom_in Hotové figurky z vizovického těsta.

Nezoufejte – tvořte s fantazií

Děti určitě potěší figurky zvířátek, ale ani tehdy si nemusíte zoufat. Jednoduchý ježek bude na světě za chvíli, bude stačit vytvořit si základní kuličku, z ní na jedné straně vytáhnout špičku jako čumáček a zbytek tvaru jemně nastříhat nůžkami, abychom vytvořili bodlinky. Místo očí přijdou kuličky pepře a je hotovo. Děti samozřejmě mohou pomáhat.

Vykrajovátka jsou sázka na jistotu

Kdo by si vůbec nevěřil, nebo při práci se skutečně malými dětmi, si můžeme vzít na pomoc vánoční vykrajovátka. Ptáčky, rybičky a další tvary pak už jen dozdobíme - rybí šupiny báječně naznačíme třeba seříznutým brčkem, které bude tvořit půlkolečka, ježek dostane bodlinky stejně, jako ten vyrobený z kuličky, a podobně. Nepůjde sice o tradiční tvary, ale svůj účel taková práce splní.

Zkušení se mohou posouvat

Zkušenější tvůrci se již mohou pustit do postaviček, nebo dokonce větších výtvorů jako jsou slavnostní svícny. Jejich základem se může stát právě věneček, o němž jsme se zmiňovali v úvodu. Dále jej mohou ozdobit jednoduché květinky, zvířátka nebo i jiné tvary podle vaší fantazie. Jen si dejte pozor, abyste se nesetkali s nepříjemným překvapením – všechny plochy, kde se stýkají dva tvary, jež mají držet pohromadě (hlava s tělem, figurka na svícnu a podobně), je třeba potřít jemně vodou.

Bude to chtít trpělivost

Výrobky jsou hotové, a co teď? Po chvíli, kdy je necháme oschnout na vzduchu, je natřeme rozšlehaným vajíčkem a upečeme - lépe řečeno usušíme - v troubě, vyhřáté na maximálně 120 °C je necháme alespoň dvě až tři hodiny, zkrátka do té doby, než budou zcela tvrdé a jemně zlatavé. To může trvat různě dlouho podle velikosti jednotlivých kusů. Vždy je dobré péct najednou jen stejně, či obdobně velké výrobky. Zkusíte to také? Materiál jistě máte doma…

