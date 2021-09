Palma je úžasná květina do domácnosti. Které jsou nejhezčí a nejméně náročné?

I palmy můžete pěstovat jako pokojové rostliny a nemusíte se obávat, že by jim u vás něco chybělo. Možná vás překvapí, že mnohé vůbec nevyžadují přímé slunce a v polostínu nebo rozptýleném světle vašeho domova jim bude velice dobře. Víte, které palmy můžete pěstovat doma?

Oblíbené exotické pokojovky

Nejsou to palmy v pravém slova smyslu, ale mají dostatečně exotický vzhled i typicky rozstřapenou korunu na úzkém a dlouhém stonku. Mám na mysli dračinky, dračince, juky nebo i nenáročnou kykatku (tylandsii) vyvázanou na samorostu či jiné opoře. Tyto rostliny snášejí dobře různé světelné podmínky podle vybrané varianty. Rozhodně nechtějí stát ve vodě, a proto jim dopřejte květináč, ze kterého může přebytečná zálivka odtéci. Zalévat stačí jednou za deset dní. V tomto případě je zapomětlivý zahradník lepší než ten, který se snaží rostlinám dopřávat. Přemíra zálivky je hlavním důvodem hynutí pokojových rostlin. Většina zmíněných druhů rostlin ocení rosení, zvláště kykatka, pro niž je to jediný způsob jak přijímat vláhu a živiny. Kykatky nepotřebují kořeny, zeminu, květináč a ani moc světla. Rozhodně jim prospěje vyšší vzdušná vlhkost.

Livistonie má úžasné vějířové listy

Poměrně neobvyklou palmou u nás je livistonie čínská (Livistona chinensis). Je to palma s krásnými vějířovitými listy vyžadující přímé světlo. Jinak je nenáročná a v našich podmínkách vhodná pouze do interiéru s možností letnění v nejteplejších měsících roku. Může dorůst až do metru a půl, a proto také i květináč má ráda velký.

Listy livistonie jsou jako zelené vějíře. Zdroj: Poetra.RH /Shutterstock

Areka neboli zlatá palma

Palmě areka (Areca luescens) se daří v Malajsii či na Madagaskaru. Jde o rostlinu s tzv. bambusovým kmínkem. Areka je známá svými nažloutlými listy. Má ráda světlo, ale ne přímé, není mrazuvzdorná a na péči je nenáročná. V interiéru může dorůstat až metr a půl a letnění jí spíše neprospívá.

Areky mají krásné zelené až žlutáve listy. Zdroj: Alexander_Safonov / Shutterstock

Palma horská čili Chamaedorea sličná

Jemná palma horská (Chamaedorea elegans) je drobná palma s decentním listem. I tato naše pokojovka dokáže vyrůst do výšky přes jeden metr, ale častěji je vidět v malých květináčích na poličkách a skříňkách. Původně pochází z Mexika, má ráda normální hlinitou půdu a jasné rozptýlené světlo. Velice jí vyhovuje vyšší vzdušná vlhkost. Můžete ji proto rosit a umístit do květináče oblázky, jež pomáhají k udržení optimální vlhkosti půdy.

Chamaedorea sličná (Chamaedorea elegans), známá jako horská palma. Zdroj: Jus_Ol / Shutterstock.com

Palma s listy jako ptačí pera

Cykas je palma, jejíž lesklé a tvrdé listy připomínají dlouhá ptačí brka. Je velmi zdobná, nenáročná a roste velice pomalu. Její maximální výška nepřekročí šedesát centimetrů. Stanoviště vyžaduje velmi světlé, ale nemusí mít přímé slunce. Půdu jí dopřejte hlinitou a vlhkou, ale i sucha zvládá poměrně dobře. Letnění má velmi ráda a vydrží mnohem víc než jiné druhy palem. Pochází z Japonska a Jávy, a pokud vám připomíná kresby z knih o pravěku, pak se nemýlíte. Je to jedna z rostlin, která přežila z dob dinosaurů.

Decentí a zdobná bambusová palma

Bambusová palma (Rhapis excelsa) pochází z Číny a u nás se pěstuje jen jako pokojovka. Má ráda normální až chladnější stanoviště, snese i teplotu okolo sedmi stupňů Celsia. Je nenáročná a během teplých měsíců jí vyhovuje rosení.

Bambusová palma je decentní a velmi dekorativní. Zdroj: ArtBackground / Shutterstock

Palmy vyžadují podobné zacházení

Až se pustíte do pěstování palem, pamatujte, že většina z nich má ráda jen lehčí a dobře propustné zeminy, případně směsi s pískem. Všechny palmy vyžadují zálivku především během teplejší části roku. V zimních měsících je zalévejte jen občas a velmi málo. Palmy přihnojujte zhruba dvakrát měsíčně tekutými hnojivy a kontrolujte, zda netrpí škůdci. Svilušky nebo puklice napadají i tyto exotické a listem velmi zdobné pokojovky.

