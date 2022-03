Papírové utěrky nevyhazujte do koše, ale zahrabejte je do kompostu

Papírové utěrky jsou dnes součástí každé domácnosti. Oblíbené jsou především díky praktickému využití, a to nejen v případě, že něco rozlijete. Neslouží jen k úklidu, s přehledem je použijete k mnoha dalším činnostem, a dokonce je ocení i váš kompost. Jsou mnohem užitečnější, než jste si možná mysleli.

V dnešní době máme k zajištění domácího pořádku neskutečné množství nejrůznějších pomocníků. Jedním z nich jsou právě papírové utěrky, které má díky své praktičnosti po ruce každá hospodyně. Dají se použít k utírání rukou, špinavých mokrých ploch, ale i při utírání prachu celého bytu. A ve výsledku je nemusíte vyhazovat, protože by to byla velká škoda. Raději je použijte jako cenný materiál do kompostu, který dokonale přispěje k obohacení půdy na vaší zahradě. Pro praktické a všestranné použití papírových utěrek nejen v kuchyni používejte nejlépe utěrky vyrobené ze 100% celulózy.

Prodlužte životnost bylinek

Obyčejné papírové utěrky se nezdají! Používáte doma rádi čerstvé bylinky? V případě, že je nevyužijete k vaření všechny najednou, zabalte je do vlhkých papírových utěrek a uložte je takto ošetřené do lednice. Utěrky prodlouží bylinkám jejich životnost a vydrží vám tak svěží i celé dva týdny.

Jestliže si chcete vytvořit bohatý kompost, dopřejte mu i papírové utěrky z celulózy. Zdroj: shutterstock.com

Zbavte se nadměrné mastnoty z potravin

Papírové utěrky mají báječnou savost, takže jsou prvotřídním pomocníkem ve chvíli, kdy potřebujete vysát přebytečný tuk z mastných potravin. Hodí se například při smažení řízků, topinek, bramboráků, karbanátků či hranolek. Jakmile tyto pokrmy vyndáte z oleje, vysajte z nich utěrkami přebytečný tuk, váš žlučník vás za to pochválí. Vaříte poctivý vývar? I tady můžete bezvadně využít savost papírových utěrek, a ještě si perfektně usnadníte práci. Vložte je do cedníku a vývar přes ně přeceďte. Papírové utěrky totiž zachytí nejen všechny nechtěné kousky, které zůstaly ve vývaru, ale odstraní i spoustu nechtěného tuku a váš čirý vývar bude naprosto dokonalý.

Nakrmte kompost

Jestliže si chcete vytvořit bohatý kompost, dopřejte mu papírové utěrky z celulózy. A to i ty s nasáklým olejem, protože jde o biologicky rozložitelný odpad. Olej nelijte na kompost v tekuté formě, to byste kontaminovali půdu, ale nechte ho nasáknout do přírodních materiálů, které se snadno rozkládají. Tuto službu vám poskytnou právě papírové ubrousky a utěrky.

Přefiltrujte si kávu a čaj

Patříte mezi ctitele filtrované kávy či čaje? Využijte opět papírové utěrky, jsou totiž lepší než kdejaká sítka, která nezachytí veškeré drobné částečky. Vystelte sítko utěrkou a přelijte si čaj či kávu do hrnku přes tento utěrkový filtr a užijte si naprosto dokonalý nápoj.

Chleba nebude vlhký

Nechcete mít po rozmrazení rozmočený chléb? Zabalte ho před uložením do mrazáku do papírových utěrek. Perfektně nasáknou vlhkost, která během zmrazování vzniká.

Ochrání kuchyňské nádobí

Využíváte v kuchyni litinové nádobí? Papírové utěrky vám pomohou, abyste si ho neponičili. Stačí když jimi jednotlivé kusy proložíte, nejenže se neotlučou, ale budou chráněny i před prachem a rzí.

Vyrobte si odličovací tamponky

V případě, že vám v koupelně došly odličovací tamponky, nezoufejte. Skvěle je nahradí papírové utěrky. Rozřízněte celou roli zhruba v její půli a dejte ji do nádoby kulatého tvaru, do níž jste předem nalili vodu s pár kapkami odličovače na make-up a olivového či esenciálního oleje. Poté, co role nasaje tekutinu, odstraňte vnitřní karton. Následně uskladněte odličovač do chladné místnosti, aby vám vydržel co nejdéle.

V případě, že si chcete ulehčit a urychlit práci, použijte k naklíčení semen místo vaty papírové utěrky Zdroj: shutterstock.com

Budete sázet? Urychlete klíčení semínek

V případě, že si chcete ulehčit a urychlit práci, použijte k naklíčení semen místo vaty papírové utěrky, které předem navlhčete pomocí rozprašovače. Rozprostřete na ně semínka a přikryjte je další, ovšem tentokrát suchou, papírovou utěrkou. Semínka vložte do sáčku nebo skleněné nádoby s víčkem a nechte je doma mimo sluneční světlo. Během 5 až 7 dní budete mít naklíčeno.

Zdroje: www.bydlenisnu.cz, www.feminela.cz, www.sonnentor.com