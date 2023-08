5 triků s papírovou kuchyňskou utěrkou: Proč ji dát do sušičky nebo do lednice?

Usuší pracovní desku, linku zbaví nejhorších nečistot. Je v pozoru pokaždé, když se stane malá nehoda a je potřeba něco utřít nebo vyčistit. Tím ale využití papírové kuchyňské utěrky rozhodně nekončí. Máme pro vás hned pět triků, jak tohoto kuchyňského pomocníka chytře využít.

Papírové kuchyňské utěrky jsou blesková záchrana při rozlitém pití, či jakékoliv jiné nehodě, kde je spousta vody. Věděli jste ale, že je dobré dát papírovou utěrku i do sušičky na prádlo nebo do lednice? Řekneme vám, proč.

Všestranný pomocník

Využitelnost papírových utěrek je mnohem širší, než si dovedete představit. Uplatnění najde při absorbování nejen tekutin, ale i vlhkosti. Vytrhne vám trn z paty, pokud vám dojde filtrační papír k přípravě kávy a taky si díky ní nemusíte například pořizovat odstředivku na salát. Pojďte se podívat, jak užitečně se dá ještě kuchyňská utěrka využít!

Chleba zůstane krásně čerstvý

Skvělým pomocníkem je papírová kuchyňská utěrka v lednici. Nejenže ji můžete použít při skladování chleba. Jednoduše jeden až dva čtverečky utěrky složte a dejte k balenému toustovému chlebu. Uložte je takto bez obav do ledničky. Díky utěrce zůstane krásně čerstvý a nenasaje vlhkost z lednice.

Zelenina jako ze žurnálu

I další trik určitě oceníte. Nainstalujte kuchyňskou papírovou utěrku do přihrádky se zeleninou a teprve na ni pak čerstvé plody položte. Papírový pomocník nasákne vlhkost a zelenina vydrží déle čerstvá.

Čerstvé bylinky

Třetím trikem, jak kuchyňskou utěrku využít, je prodloužení čerstvosti bylinek. Ne každý má možnost pěstovat bylinky na záhonu a musí je kupovat. Jenže co se svazky voňavých krásek, když je nezpracujete ihned? Vsaďte na papírovou kuchyňskou utěrku. Jemně ji navlhčete, bylinky do ní zabalte a dejte do přihrádky na zeleninu. Uvidíte, že vám vydrží krásně čerstvé.

Provoňte prádlo

Obléknout si na sebe krásně voňavé čisté prádlo, anebo zabořit nos do měkoučkých ručníků je prostě skvělé. Nemusíte nutně kupovat drahé přípravky, abyste toho docílili. Vystačíte si s pevnějšími papírovými utěrkami. Nakapejte na ně pár kapek oblíbeného esenciálního oleje a na posledních patnáct minut programu vložte k prádlu do sušičky a zapněte. Pamatujte, že utěrka musí být suchá, ne mokrá, aby se v sušičce nerozpadla.

Mikrovlnka bez újmy

Stane se vám někdy, že chvátáte, dáte hřát pokrm do mikrovlnné trouby a zbytečně vysoká teplota ohřívání nebo dlouhá doba udělají své a místo na talíři je oběd na stěnách mikrovlnné trouby? Povolejte na pomoc opět papírovou kuchyňskou utěrku. Vezměte dva proužky, přehněte je napůl a přikryjte jimi pokrm. Utěrka uchrání stěny trouby před vyprsknutím jídla a vám se pak bude spotřebič mnohem lépe čistit.

