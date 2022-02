Chutnaly vám papriky z obchodu? Zasaďte si jejich semena, právě přišel čas

Vypěstujte si vlastní papriky od semínka. A ještě navíc z papriky, kterou jste si přinesli z obchodu a chuťově vás zaujala.

Patříte mezi milovníky paprik a rádi si pěstujete své vlastní? Tak už schraňujte a shánějte semínka. Máte dvě možnosti. Buď si koupit balená semínka v obchodě, anebo si je odebrat z oblíbené odrůdy papriky.

Správný čas na setí je právě teď

I když se teplota vzduchu stále pohybuje kolem nuly i lehce pod, neznamená to, že jako pěstitel paprik teď nemáte co na práci. Zrovna během února je správný čas zasít semínka a pustit se do pěstování. Nejprve si musíte vypěstovat vlastní sazenice.

Která semínka jsou vhodná

Chuťově výborné jsou odrůdy paprik všech barev. Od té zelené, přes žlutou až k červené. Ale skutečně zralé jsou jen červené plody jakékoliv odrůdy. Takže počítejte s tím, že vám většinou semena ze zelených paprik nevyklíčí. Sázejte tedy spíš na semena z červené papriky, která byste měli nechat dostatečně vysušit, například na papírovém ubrousku.

Buď můžete semínka namočit na jeden den před výsevem do vlažné vody, nebo je nechat předklíčit na zvlhčené buničině. Zdroj: shutterstock.com

Kdy sít a kdy sázet

Ideální období na výsev je od konce ledna do konce února. Sazenice se vysazují od poloviny května podle momentálního počasí.

Pusťte se do výsevu

Do připravené nádoby vsypte vrstvu lehkého substrátu s hrubším pískem. Na něj rovnoměrně rozmístěte semínka a zasypte maximálně centimetrovou vrstvou substrátu. Dopřejte klíčícím rostlinám dostatek světla a teplotu 24 - 28 °C.

Klíčení můžete urychlit

Buď můžete semínka namočit na jeden den před výsevem do vlažné vody, nebo je nechat předklíčit na zvlhčené buničině. Nádobu překryjte fólií a nechte stát na teplém místě. Ideální je okenní parapet orientovaný na jih či východ a světlo by zbytečně neměla ubírat ani záclona.

Z klíčku je rostlinka

Jakmile klíček dosáhne délky kolem 15 až 20 mm, začnou mu růst zpravidla dva pravé, vyvinuté lístky. V tuto dobu semenáčky opatrně přepíchejte, například dlouhou pinzetou, do samostatných sazenicových nádob. Předem nádoby důkladně vymyjte horkou vodou. Na dně každé z nich by měl být otvor, aby mohla přebytečná voda ze zálivky odtéct a substrát nezůstával přemokřený, v takovém případě by vám totiž sazeničky během pár dní uhynuly.

Na záhon či do skleníku vysaďte vzrostlé sazenice až v polovině května. Zdroj: shutterstock.com

Předem si připravte substrát

Aby papriky dobře prospívaly, měly by být chráněny před škůdci, plísněmi a houbami. Proto připravený substrát vysterilizujete buď propařením nebo jej na chvíli vložte do vyhřáté trouby. Rostliny dejte na místo, kde je teplo a světlo, budou vám růst rychleji. Po pár týdnech je lehce přihnojte. Na záhon či do skleníku vsaďte až vzrostlé rostliny.

