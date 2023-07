Jak skladovat papriky, aby zůstaly křupavé a nehnily: Genialní trik s novinami

Paprikami se to na záhoně a ve skleníku jen hemží a vy marně přemýšlíte, jak je nejlépe skladovat, aby úroda dlouho vydržela a nezačala hnít? Máme pro vás skvělý trik s novinami. Papriky díky němu zůstanou dlouho křupavé a čerstvé.

Postup, jak uchovávat papriky dlouho čerstvé, se netýká jen enormní úrody. Můžete tak skladovat i ty, které si přinesete z obchodu. Základem je vybírat ty nejlepší kusy, bez vad a kazů. Jedině zdravé plody vám vydrží dlouho jako čerstvé.

V obchodě vybírejte pečlivě

Ne každý má možnost vlastní produkce, ovšem v sezóně se dají papriky pořídit za rozumnou cenu a byla by škoda příležitost promarnit. Zvlášť, pokud vás odrazuje, že nemáte zásobu zeleniny kde a jak skladovat.

Jak pečlivě papriky vybrat a jakých drobností si při výběru všímat, zjistíte ve videu:

Papriky přinesené z obchodu i ty vypěstované před uskladněním nikdy nemyjte. Dopřejte jim očistu až těsně před tím, než je budete konzumovat.

Tajemství paprik

Možná jste si všimli, že některé papriky mají na spodní straně pouze tři díly. Jinými slovy řečeno, když jejich špičku odkrojíte, získáte trojlístek. Některé ale tvoří naopak čtyřlístek. Rozhodně to není náhoda a souvisí to s tím, zda jsou papriky samičí, nebo samčí. Ty ženského pohlaví jsou mnohem odolnější, tudíž i mnohem vhodnější ke skladování. Když tedy budete mezi paprikami vybírat, vzpomeňte si na pomůcku se čtyřlístkem.

U paprik si všímejte, na kolik částí jsou rozdělené. Samičí papriky jsou odolnější. Zdroj: Shutterstock

Jak na skladování paprik?

Buď můžete skladovat menší množství v lednici. Pak papriky dejte do vhodné plastové nádoby na potraviny, tu zavíčkujte a spolu s paprikami uložte v té nejvyšší poličce ledničky. Pokud máte sklep, kde teplota dosahuje maximálně 12 stupňů Celsia, můžete papriky skladovat zde. I v případě sklepa platí, že skladujete papriky jen v perfektním stavu, nenahnilé, nepoškozené nebo dokonce již vrásčité.

Trik s novinami

Skladovat můžete i papriky, které nejsou zcela zralé. Dozrají a vy nepřijdete o úrodu. Poslouží vám k tomu naprosto jednoduchý trik s novinami nebo pečicím papírem. Zeleninu zabalte do novin (černobílých) nebo papíru a vložte do plastové či proutěné nádoby. Není potřeba je nijak jinak zakrývat, jen najít příhodné místo. Měla by zde být stálá teplota, rozhodně by zde neměl být průvan a vysoká vlhkost.

Unavené paprice vrátíte vitalitu ledovou lázní. Zdroj: Pixabay

Křupavost zpět

A co si počít se zapomenutou paprikou? Občas se stane, že se na papriku v ledničce prostě zapomene a místo krásné pevné křupavé zeleniny objevíte už jen vzdáleně papriku připomínající scvrklé torzo. Povolejte na pomoc led a studenou vodu. Do níž papriku ponoříte a za občasného přidávání ledových kostek ji tak necháte v lázni odpočinout a nabrat zpět ztracenou sílu.

