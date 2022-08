Smrtící přírodní past na komáry, kterou používaly naše babičky: Funguje skvěle

Máte už dost bzučících komárů a jejich nepříjemných štípanců? Vyrobte na ně jedinečnou past! Odpoutáte tak jejich pozornost na maximum a přestanou vás obtěžovat při večerním posezení na zahradě.

Letní období milují snad všichni. Ale výborně se v něm bohužel daří i komárům. Nemusíte se s nimi setkat jen v přírodě či na zahradě. Často se stávají noční můrou i v ložnici a nenechají vás klidně spát. Máme pro vás tip, jak je zmást a odlákat. Vyrobte si past. Utratíte jen pár korun a vyrobenou ji máte v mžiku.

Komáři nesnášejí „béčko“

Některé vůně komárům prostě nesedí, a dokonce je perfektně odpuzují. Jednou z látek s nepříjemným aroma jsou vitamíny skupiny B. Všimli jste si toho, že kdo například pije pivo, toho komáři moc neobtěžují? Stejně je to i s kvasnicemi a masem, takže jestli patříte mezi vyznavače těchto potravin, jste částečně chráněni před mnohočetnými nálety. Podobně to funguje i u lidí s vyšší tělesnou teplotou, kam spadají lidé s nadváhou, aktivní sportovci a těhotné ženy.

Vyrobte si kvasnicovou past na komáry. Zdroj: shutterstock.com

Vědci potvrdili zkušenost našich babiček

Vědci z holandské univerzity ve Wageningen odhalili, proč komáry v noci tolik láká lidské tělo. Komáři nejprve v dálce zachytí stopu oxidu uhličitého vydechovaného spící osobou. Jakmile se komár přiblíží tak na metr a půl, začne se řídit podle tělesného zápachu. Rozhodujícím faktorem pro přistání na kořisti je však až rozdílná teplota jednotlivých částí těla. A proto je možné hmyz oklamat malým trikem, který bude dělat stejnou návnadu jako vaše tělo. A tím zázrakem je kousek kvasnic.

Pojďte si vyrobit dokonalou past

Nemusíte si před komáry a další havětí utěsňovat okna ochrannou sítí. Budou vám stačit kvasnice a PETka. Odměnou vám bude klidný spánek bez bzučících náletů a následných štípanců.

Rozřízněte PET lahev ve dvou třetinách výšky na dvě poloviny. Do vyšší spodní části nainstalujte „lákadlo“, tedy droždí posypané cukrem a asi 2 cm vody. Nakonec horní část s hrdlem vsaďte směrem dolů do druhé vyšší části. A past je hotová! Nejlépe ji umístěte rovnou k oknu, ale můžete ji zavěsit i do prostoru nebo k zahradnímu posezení.

Na jakém principu past funguje

V láhvi začne probíhat kvasný proces a tím dojde i k uvolňování oxidu uhličitého, dokonce ve větší míře než vydechuje spící člověk. A hlavně je oproti lidskému dechu koncentrován do jednoho bodu. Díky tomu bude past pro komáry mnohem větším lákadlem. Komár jednoduše vletí do lahve a začne reagovat na změnu tepla, jež uvolňuje probíhající kvasný proces. V tento moment je komár naprosto dezorientován, protože povrch je všude stejně teplý a přítomnost oxidu uhličitého také. Nejprve začne zmateně kroužit a poletovat, ale cestu ven už není schopen najít. Ve výsledku se v pasti utopí.

Perfektně proti komárům funguje libeček! Zdroj: profimedia.com

Vsaďte i na bylinky

Můžete také sáhnout po prověřených silně aromatických bylinkách a rozvěsit si je po bytě a po zahradě. Skvělým pomocníkem je libeček lékařský, jehož intenzivní vůni komáři naprosto nesnášejí. Výborně také funguje vratič obecný, ale není voňavý jako libeček, spíše naopak. Proto jej umístěte raději do místností a prostor, kde netrávíte tolik času, nebo na zahradě u posezení pod pergolou. Komáry odpuzuje i vůně šalvěje a citronové trávy. Přejeme vám hezké pozdní léto bez komárů!

Zdroje: www.hop-sport.cz, www.idnes.cz, www.svetkreativity.cz