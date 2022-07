Mouchy v bytě: Vytvořte smrtící past z pečicího papíru a udělejte průvan

Zlobí vás mouchy? Zabraňte jim ve vniknutí do domu! Překročili už práh vaší domácnosti? Vyzkoušejte, zda vám sednou na lep nebo jim přichystejte past!

Před mouchami zabouchněte dveře

Na svých zcela ochlupených tělíčkách přenášejí mouchy různé bakterie, které roznášejí. I když je to hmyz běžný, který je nám de facto příjemnější než například šváb, moucha sedá na věci, které rozhodně nechcete mít doma nebo na jídle. Jak se protivným mouchám bránit?

Pokud se na problematiku zaměříte, pak zjistíte, že se všude opakují stále stejná hesla. Sítě, lapače, repelenty! Mouchám se můžete bránit všelijak, ale fyzické překážky jsou rozhodně nejúčinnější. Bohužel jsou také nevzhledné, a proto je tolerujeme jen na určitých místech. Okna do zahrady, dveře do dvorka, malá okýnka do spíží a na záchod, tam všude se sítě hodí, a přesto neruší pohled na dům z ulice. Nejúčinnější jsou sítě v rámech, určené a na míru upravené pro konkrétní okno. Rám je většinou jednoduše odnímatelný a pokud je síť čistá, pak ani neruší pohled z okna ven.

Zábrana proti hmyzu do vchodu ze síťoviny s magnety je nejlevnější variantou, ale musí být správně napnutá. Zdroj: VPales / Shutterstock

Další možností je vynutí síťované textilie či plastové sítě do oken pomocí suchých zipů a různých lepících pásek. I tento způsob je účinný. Hodí se na menší okna, ale s trochou šikovnosti je můžete použít kamkoli.

Další kategorii tvoří sítě na dveře. Můžete si do vchodu pověsit starou záclonou. I rustikálnější s oky okolo 6 mm je dostatečně jemná na to, aby se hmyz nedostal dovnitř. Existují také sítě, které je nutné do vchodu vypnout s magnetky uprostřed, které lze jednoduše rozpojit a pokud je síť dobře vyvěšená, pak se magnetky opět samy spojí a síť uzavřou. Nevýhodou těchto sítí je, že musí být částečně vypnuté, což během užívání znamená, že se rychleji poničí.

Síť s magnety poslouží většinou jen jednu sezonu, stará záclona ve dveřích přežije i dvě či více, sítě v kvalitních hliníkových rámech můžete mít na léta. Vždy se ujistěte, že se k otevřenému oknu se sítí nedostanou děti, které mají tendenci se o ni opřít. Ideálně nechávejte okno otevřené jen na ventilačku. Následky poškození sítě a vypadnutí ven z okna bývají tragické.

Obyčejný poklop ze síťoviny, mřížky nebo plastu ochrání alespoň potraviny. Zdroj: PotatoTomato / Shutterstock

Vůně repelentů i pasti na mouchy

Repelenty a lapače jsou často stejnou kategorií, jen se liší tím, zda mají hmyz odlákat nebo přilákat. Domácí repelenty využívají nejčastěji aromatické koření, případně esenciální oleje.

Mouchy by měly odpuzovat vůně máty, šanty kočičí, levandule, rozmarýnu, ale také bazalky či bobkového listu. Esenciální oleje, které jsou koncentrované a silně aromatické, nebo odvary z těchto rostlin je možné používat rozličnými způsoby. Nejčastěji jde o spreje, difuzéry či aroma lampy.

O tom, co mouchy láká, se není třeba dlouze rozepisovat. Z vlastní zkušenosti všichni víme, že mouchy milují sladké, ale také fermentované a silně zapáchající. S oblibou se topí v pivě, kávě s mlékem, milují staré jídlo i sladké nápoje. V případě lákání much je důležitá i použitá nádoba, obyčejný lapač můžete vyrobit třeba z láhve, velmi se osvědčili menší lahvičky se širokým hrdlem.

Výroba pasti z PET lahve je docela jednoduchá. Podívejte.

Pasti, překážky a lapače na mouchy

Další pasti jsou ty lepivé. Každý zná dobře mucholapky či žluté lepové desky nebo jinou lepivou návnadu. Je to jednoduchý, ale ne příliš estetický způsob, jak mouchy lapit. Můžete si vyrobit i domící lepovou návnadu z proužků pečicího papíru, který potřete medem nebo směsí sirupu a cukru ve stejném poměru. V dnešní době je však potravin škoda, proto kutilové používají také silně lepivé oboustranné lepicí pásky. Nicméně ani kupovaná mucholapka není nijak velká investice a můžete ji snadno pořídit.

Mouchy ovšem také nesnášejí průvan. Pokud můžete, zapněte větrák. I pomalé otáčky větráku mouchy odradí a přesunou se jinam, alespoň dokud je větrák zapnutý.

Další možností je také elektrický lapač, který hmyz okamžitě usmrtí. Nehodí se všude a případný praskavý zvuk při každém muším dosedu vás může rušit. Lampy na podobné bázi se ale dobře osvědčily na komáry.