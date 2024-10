Zlobí vás často mouchy? Nenechte se a nachystejte jim jednoduchou past! Výroba je docela snadná.

Zbavte se otravných much!

Mouchy rozhodně patří mezi hmyz dotěrný a takový, který se nemusíme stydět hubit. Much je prostě jako much a jejich lapením neohrožujeme ekosystém ani nic dalšího.

Ano, mezi 120 tisíci druhy much existují i specialisté, kteří patří mezi opylovače, ale nejsou to ty stejné mouchy, které řádí ve vaší kuchyni. Pokud rozčilují právě vás, měli byste jídlo na lince nebo jinde v kuchyni chránit a nejen to. Najděte si způsoby, jak se jich zbavit.

Také Zuza Kutilka vám představí svůj lapač much a vos, který si sama vyrobila. Naučí to i vás v tomto příspěvku ze svého YouTube kanálu.

Zdroj: Youtube

Výroba lapače na mouchy je docela snadná

Návodů na výrobu lapače much je spousta a obecně jde prostě o to, aby mouchy mohly snadno dovnitř, ale jen velmi těžko ven. K tomu poslouží úzké hrdlo. Mouchy a obecně veškerý hmyz rozhodně nemají takové schopnosti, aby si dokázaly snadno najít cestu z takové jednoduché pasti. Pokud je přiláká návnada na dně pasti, pak už v ní zůstanou.

Může jít o PET lahev, kterou asi ve dvou třetinách rozříznete a část s hrdlem otočíte a vložíte zpět do zbytku lahve. Hrdlo se tím velmi přiblíží dnu, kde umístíte něco neodolatelného a je to! Po stranách můžete také udělat dírky na protažení provázku, pokud chcete past někde pověsit. Stejně tak ale může stát někde na parapetu nebo přímo v místě, kde vás mouchy nejvíc zlobí.

Stejný princip nabízí také řešení s papírovým kornoutem. Do širší sklenice nebo jiné nádoby dejte stočený kornout z papírku, který má ale volnou špičku. Nepochybně je možné také natáhnout na sklenici potravinářskou folii nebo igelit a zajistit jej gumičkou. Do igelitu je nutné udělat dostatečně velkou díru, aby mohla moucha dovnitř.

Poměrně dobře fungují i půllitrové lahvičky naplněné do třetiny něčím lákavým. Tyto lahvičky s širokým i úzkým hrdlem mají menší průměr. Díky tomu nemá hmyz dobré podmínky pro to, aby mohl z láhve snadno vyletět. Půllitrovou lahvičku proto není třeba nijak zvlášť upravovat.

Čím přilákat mouchy do pasti?

Otázkou ale však není jen, jaká má být past, ale i co umístit na dno nádoby. I v tomto případě jsou lidé velmi kreativní a mouchám se snaží nabízet téměř modré z nebe.

Do pastí se proto dává pivo, ale také starší ovoce, smrdutý sýr nebo kousek masa. Počítá se i s tím, že se začne obsah mírně kazit a mouchy přiláká. Běžně ale postačí také ocet nebo cukr a voda či trocha zvětralého sladkého nápoje.

Zdroje: goodhousekeeping.com, stuff.co.nz/life-style