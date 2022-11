Jak se zbavit myší: Úplně jednoduchá a skvělá past z PET lahve

S příchodem chladnějšího počasí se začínají hlodavci stahovat za teplem a potravou, které jim venku chybí. Co dělat, aby se nestaly nezvanými hosty u vás doma, a jak je co nejefektivněji vyhnat? Zkuste pár ověřených vychytávek a pro případ si vyrobte i jednoduchou, avšak důmyslnou past na myši. K její výrobě vám postačí PET lahev, provázek a chutná a voňavá návnada.

Potýkáte se s problémem myší v domě? Nemusíte kupovat drahé prostředky a vyhazovat stále dokola peníze za nové a nové pastičky. Poličte na hlodavce nástrahy, které je od nezvané návštěvy vašeho domova zaručeně odradí a vyrobte si humánní past, která zvíře jen naláká, ale nezabije. Je účinná a vystačíte si s pár věcmi, které máte dozajista doma. Nejenže ušetříte nějakou tu korunu, ale vyhnete se i drastickým metodám.

Inspirovat se můžete ve videu:

Past z plastové láhve

Jde o velice jednoduchý postup, který zvládne každý během pár minut. Nejprve si připravte 1 prázdnou plastovou láhev, 2 dřevěné špejle, 2 malé gumičky, provázek, kancelářskou sponku a samozřejmě lákavou návnadu.

Klasické pastičky na myši jsou drastický způsob, jak se jich zbavit. Zdroj: 279photo / Shutterstock.com

Nařízněte prázdnou PET lahev zhruba v jedné třetině od hrdla s uzávěrem, ale nedořízněte ji, aby sloužila jako záklopka. Na každé straně řezu udělejte 4 otvory a vsuňte do nich skrz lahev 2 špejle, které vždy na každé straně spojíte připravenou gumičkou.

Poté udělejte další otvor u dna lahve a protáhněte jí provázek, který připevníte zatažením zátky u hrdla. Délku provázku naměřte dle délky lahve, aby dokonale uzavřel past po vniknutí hlodavce. Do lahve k provázku u dna připevněte návnadu, nejlepší je sýr, uzená klobása, sádlo, kousek masa či arašídové máslo. Prostě vše, co mají myši rády a co je přiláká svou pronikavou vůní.

Výhody této pasti

Její výroba vám zabere minimum času a šikovným způsobem využijete prázdnou PET lahev. Velikost pasti si můžete přizpůsobit a nebude vás to stát ani korunu. Pokud se past rozbije, snadno si ji můžete opravit nebo vyrobit ihned další. A hlavně? Nebudete trápit zvířata a nebudete je ani zabíjet. Vyhnete se také nebezpečí zranění domácích mazlíčků a malých dětí.

Myši odpuzuje vůně máty

Vždy se vyplatí myslet i na prevenci, a tak stojí za to vyrobit si přírodní repelent, který hlodavci doslova nesnášejí. Stačí si udělat silný odvar z máty a smíchat mátový olej s vodou. Pomocí rozprašovače jej aplikujte všude, kde hrozí výskyt myší.

Mátový esenciální olej také pomáhá úspěšně maskovat feromonovou stopu, kterou po sobě hlodavci zanechávají k přivolání dalších jedinců. Věřte, že této vůni se vyhnou obloukem, ale tuto metodu hned po několika dnech opakujte, aby byla vůně máty vždy dostatečně silná.

Myši odpuzuje vůně máty. Zdroj: Profimedia.cz

Co ještě funguje?

Stejně tak myši reagují na vůni listů ořešáku, česneku či heřmánku. Použít je možné díky silné vůni i levanduli a hřebíček. A vychytávka na závěr? Perfektně funguje i silně vonící mýdlo.

Zdroje: www.optolov.ru, www.nasdum.eu, www.jakvyrobit.com