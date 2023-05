Past na myši z PET lahve: Geniální nápad zadarmo a funguje spolehlivě

Začaly se vám stahovat do vašeho domova hlodavci za možnou potravou? Nemusíte utrácet hned za pastičky z obchodu. Vyrobte si jednoduchou a účinnou past na myši, a to z obyčejné PET lahve.

Pokud se u vás objevili nezvaní hosté v podobě hlodavců, je nutné s nimi, co nejdříve zatočit! Jestliže nejste příznivci zabíjení, zkuste šetrnější postupy, které vás jich také účinně zbaví, anebo je alespoň odradí váš domov atakovat. K výrobě humánní pasti vám postačí PET lahev s pár drobnostmi a samozřejmě chutná a voňavá návnada. Výroba pasti je naprosto jednoduchá a zvládne ji opravdu každý.

Inspirujte se ve videu:

Jak na výrobu pasti z PETky

Co vše budete potřebovat? Připravte si 1 velkou plastovou láhev, 2 špejle, 2 gumičky, kancelářskou sponku, provázek a návnadu. Nejprve nařízněte PETku v první třetině od hrdla, měla by fungovat jako záklopka. Z každé strany řezu pak vytvořte čtyři dírky, do nichž je potřeba vsunout připravené špejle, které na každé straně spojíte gumičkou.

Následně vytvořte další otvor u dna PET lahve a protáhněte jím připravený provázek. Pak jej zatáhněte zátkou u hrdla. Délka provázku by měla být tak dlouhá, aby se past po vniknutí myši uzavřela. Pak do lahve naistalujte přichystanou návnadu. Můžete použít sýr, kousek uzeniny či masa nebo sádlo. Vše, co má silné aroma, aby to myši přilákalo.

Pastičky na myši už dávno nejsou jediný způsob, jak se zbavit hlodavců v domácnosti Zdroj: 279photo / Shutterstock.com

Jaké má tato past přednosti

Nejenže je výroba této pasti finančně naprosto nenáročná, ale navíc šikovně zrecyklujete i prázdné plastové lahve. V případě, že již nebude past funkční, snadno si během chvilky můžete vyrobit novou. Navíc se vyhnete zabíjení zvířat a také případnému zranění dětí či domácích mazlíčků oproti klasickým pastičkám na myši.

Nemáte domácí mazlíčky? Pořiďte si je!

Kdysi byla v každém stavení kočka a pes, které kromě jiného odpuzují svým pachem vtíravé hlodavce. Své teritorium si totiž tyto domácí zvířata označují a myši se mu pak ve větším procentu vyhýbají. Jestliže si zvířata z mnoha důvodů domů pořídit nechcete nebo nemůžete, využijte hadí výkaly, které si můžete zakoupit v každém zverimexu.

Proti myším můžete nastražit bylinkové odpuzovače. Zdroj: Profimedia

Využijte plašiče

Na několik místech v domě můžete také nainstalovat tzv. plašiče myší. Fungují na bázi ultrazvuku, který lidské ucho nezachytí, ale hlodavci ho nesnášejí a rychle je odradí navštěvovat vaše obydlí. Vzhledem k tomu, že ultrazvuk neprojde zdí, je nutné plašiče umístit do všech ohrožených místností.

Zaútočte s nimi vůní bylinek a rostlin

Hlodavci jsou citliví i na vůně některých silně aromatických bylinek. Výborně účinkuje máta, heřmánek, levandule, hřebíček či listy ořešáků. Pokud bylinky nemáte, využijte česneku nebo silně vonícího mýdla.

Zdroje: www.jakvyrobit.com, www.m.loupak.fun, www.veselebydleni.cz