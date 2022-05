Co se stane, když dáte do WC nádržky tubu s pastou na zuby? Vřele doporučujeme!

Pasta na zuby je rozhodně nezbytným vybavením každé koupelny, nicméně vás může překvapit, k čemu všemu je možné i obyčejnou pastu použít. Víte, jak jinak, než na čištění zubů, vám zubní pasta v domácnosti pomůže? Budete se divit, ale využijet ji na WC.

Zdroje: svetkreativity.cz, adbz.cz

I pasta na zuby je multifunkčním prostředkem

Běžné domácí prostředky jsou oblíbenými multifunkčními čističi i osvěžovači. Víte, jak je použít? I zubní pasta mezi ně patří a má překvapivě mnoho použití. Koneckonců pastou si čistíme zuby, proč by ne i něco jiného.

Pasta na zuby je multifunkčí přípravek. Zdroj: Profimedia

Zubní pasta na stříbrné šperky

Dobře známé a osvědčené je čištění stříbra. Pasta na zuby je jedinečným prostředkem na dokonalé vyčištění stříbra, a to ve velmi krátké době. V rychlosti vám pomůže nablýskat šperky, příbory nebo jiné stříbrné předměty v domácnosti.

Zubní pasta se skvěle hodí na čištění šperků. Zdroj: Shutterstock

Zubní pastou můžete také dobře vyčistit povrch žehličky. Na kovové ploše se často usadí nepříjemná špína, kterou je nutné odstranit před žehlením. Pastu stačí nanést v tenké vrstvě, nechat chvilku působit a dobře setřít či umít.

Víte, že pasta na zuby vylepší i dřevo?

Velmi překvapivé je také použití zubní pasty na dřevo. Klasickou zubní pastu, nikoli gelovou, je také možné použít na čištění skvrn na dřevě od vody. Jemně pastu vetřete pomocí měkkého hadříku, otřete mírně navlhčeným textilem a následně dobře vysušte utěrkou nebo starým ručníkem, abyste nechtě nevytvořili další skvrny.

Zubní pasta v roli čisticího prostředku. Zdroj: Shutterstock.com / Nataly Studio

Zubní pasta v koupelně a WC

Do povědomí také vešel trik s použitím pasty proti mlžení zrcadla v koupelně. Zubní pastu stačí dobře rozetřít v tenoučké vrstvě po celém povrchu zrcadla a dobře setřít. Nenechávejte pastu zaschnout, čištění by šlo o to hůře, zvlášť pokud je zrcadlo v rámu nebo jinak zapravené.

Ale jak a proč použít zubní pastu na WC?

Překvapivě pomůže nejen s čištěním, ale její pomalé uvolňování vytvoří svěží pocit čistoty. Stačí tubu pasty na několika místech propíchnout jehlou a strčit do nádržky na vodu vaší toalety. Při každém spláchnutí WC budete mít na záchodě či v koupelně nový závan svěžesti, a tak pasta jednoduše nahradí různé vůně a osvěžovače.