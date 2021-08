Pavouci v domácnosti: Nezabíjejte je, stejně se jich nezbavíte! Co je lepší?

Pavouci jsou běžnou součástí našich životů a častokrát se objeví i u nás doma. Většina lidí je nemá zrovna v lásce, někteří z nich mají dokonce panickou hrůzu. Ale vzpomeňte! Říká se také, že přinášejí štěstí.

Pavouci se lidem pokud mohou, většinou vyhýbají. Jen málokdo touží mít pavouky doma. Mnozí z nás při kontaktu s nimi začnou buď křičet, nebo lehce panikařit, a to hlavně v případě, když se dají do pohybu nebo se během okamžiku někam ztratí. V domácnostech tak nejsou vítanými hosty. Zkuste je nezabíjet, i když je to pro vás těžké. Proč? Jsou důležitou součástí přírody a ekosystému naších domácností.

Vyhodit pavouka znamená většinou jeho smrt

Některé druhy pavouků jsou synantropní, což znamená, že jejich přirozené životní prostředí je vždy v blízkosti člověka. Ať už je to v našich domech, sklepech či kůlnách, kde si spřádají své sítě ochráněné před povětrnostními podmínkami. Jestliže doma najdete pavouka, pro kterého je život poblíž lidí přirozený, a rozhodnete se ho vyhodit zpátky do přírody, je to skoro stejné, jako byste ho zabili. Většina pavouků, kteří se vyskytnou u vás doma, se tam totiž i vylíhla, takže nejsou na život venku v přírodě dostatečně připraveni a brzy uhynou. Pokud chcete tomuto osminohému tvorovi skutečně pomoci, a zároveň si ho nenechat doma, odneste jej někam, kde vám nebude překážet. Vhodným místem může být třeba zmiňovaný sklep.

Jestliže najdete pavouka večer v ložnici, neděste se, že by vám během spánku vlezl do úst či do ucha. Jsou to pouhé mýty. Zdroj: Robert Petrovic/shutterstock.cm

Nebojte se jejich jedu

Přestože je většina pavouků žijících na území naší republiky jedovatá, nemusíte se jich bát. Jed většinou slouží k obraně či usmrcení jejich kořisti a pro člověka je příliš slabý, než aby mu ublížil. Zdejší pavouci mají dokonce tak malé chelicery, že nejsou schopné prokousnout lidskou kůži. Kromě zápřednice jedovaté, která nežije v našich domácnostech, ale v přírodě.

Nemějte strach, že je ve spánku sníte

Jestliže najdete pavouka večer v ložnici, neděste se, že by vám během spánku vlezl do úst či do ucha. Jsou to pouhé mýty. Pavouci nechtějí jít své smrti naproti. Buď ho ještě doneste do jiné místnosti, nebo když to dokážete, běžte v klidu spát a přemístěte ho až ráno. Nebojte se, neublíží vám.

Zbaví vás nechtěného hmyzu

Kladem pavouků doma je, že se živí hmyzem, protože jsou dravci. Jejich sítě vám mohou pomoci s nežádoucím hmyzem, jako jsou malé mušky či komáři. Některé druhy, jako například třesavka, se živí rybenkami, které při přemnožení mohou napadat nejen potraviny, ale i papírové věci. Jestliže nemáte v oblibě chemikálie a pavouci vám nevadí, nechte si je doma a poslouží vám jako přírodní insekticid.

Žízeň jim někdy vezme život

Pavouci potřebují ke svému životu vodu a v našich domovech ji nemají moc dostupnou. Proto je často najdeme ve vanách nebo umyvadlech. Mnohokrát je to pro ně osudné, většina z nás je spláchne a snadno se tak žíznivého pavouka zbaví.

Pavouci potřebují ke svému životu vodu. Zdroj: clkraus/shutterstock.com

Máte z nich paniku a chcete se jich zbavit?

Bránit se můžete různými způsoby. Nikdy však nepočítejte se stoprocentní úspěšností. Vyzkoušejte třeba květníky s mátou, protože její vůně pavouky většinou odradí. Pomoci mohou i sítě proti hmyzu umístěné v oknech a balkonových dveřích. Účinné jsou i přírodní spreje, které si zvládnete doma připravit sami.

Vyrobte si směs buď z vody a octa, nebo z oleje a máty. Pak stačí jen postříkat okenní rámy i parapety. V obchodě jsou snadno dostupné i elektrické plašičky, které zaručují, že se k vašemu bytu hmyz ani pavouci nepřiblíží. Bohužel mají malé pole účinnosti, proto si jich musíte pořídit více kusů.

