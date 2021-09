Pavoučí sezóna začala: Co dělat, aby se jim u vás doma nelíbilo a prchali pryč?

Pavouci se pomalu, ale jistě začínají stahovat do našich domovů. Z toho nemá většina z nás přílišnou radost. Pavoučí sezona začíná, dámy (především) a panové! Jak je z domova vypudit?

Pavouci si u nás doma rádi hoví, což ale mnoho z nás trochu zneklidňuje. Některé jedince přítomnost pavouků dohání k šílenství a je jim úplně jedno, že v půlnoci probudí svým křikem a hysterií třeba i sousedy. Každý má z něčeho strach a pavouci ho v lidech vzbuzují dost často.

Pavučiny doma rádi nemáme, přitom v přírodě jsou to někdy hotové umělecké objekty. Zdroj: Profimedia

Já osobně si pavouky doma hýčkám, samozřejmě redukuji množství, ale pavouků máme doma hojně. Nikdo z rodiny se jich nebojí, neštítí, tak nemáme důvod je likvidovat. Přináší nám to výhody, které oceníme obzvlášť v létě – komárů a much máme v domácnosti minimálně a tento obtížný hmyz mi vadí víc než pavouci. Všimli jste si, že když večer větší pavouk (například pokoutník) utíká přes obývák, tak docela „dupe“?

Pavouci shání vodu

Pavouci se stahují tam, kde je voda, proto je často najdete v koupelnách nebo u dřezu v kuchyni. Potravy mají u nás doma dostatek, ale s tou vodou je to horší. Do nebezpečné vany se přesto vydají, i když hrozí jejich odhalení a následné spláchnutí do odpadu.

Milosrdenství? Ani ne.

Býváte k pavoukům milosrdní a odnášite je z domu ven? Asi vás zklame informace, že venku pavouci jen tak nepřežijí. Pavouk se vylíhnul u vás doma a na drsný venkovní život není nachystaný. Vy sice máte lepší pocit, ale pavouk většinou uhyne. Ale nic si z toho nedělejte, já to dělám taky, nejsem ten typ člověka, který by na pavouka šlápnul, to mi noha (mozek) nedovolí.

Jestliže najdete pavouka večer v ložnici, neděste se, že by vám během spánku vlezl do úst či do ucha. Jsou to pouhé mýty. Zdroj: Robert Petrovic/shutterstock.cm

Co pavouky z domácnosti vyžene?

Pan Holland z Velké Británie, který se zabývá realitami, jednoznačně doporučuje citrusy.

„Stačí, když smícháte citronovou šťávu s vodou. Do rozprašovače nalijte vodu, přidejte 20 kapek citronové šťávy, postříkejte rohy v koupelně a použijte všude tam, kde by se pavouci mohli zdržovat. Nejenže tato směs pavouky odradí, ale ve vašem domově se zároveň bude příjemně linout citronová vůně.“ doporučuje pan Holland.

Do připraveného postřiku si můžete nakapat i pár kapek esenciálního oleje, který pavouky také úspěšně odpuzuje. Jedná se například o levanduli, mátu nebo skořici.

Strach z pavouků je velmi častý a zužuje velkou část populace. Zdroj: Profimedia

Další použitelné tipy na odpuzení pavouků

Křemelina – využít se dá stejně jako postřik s citronem. Jednu lžíci křemeliny smíchejte s vodou a vyrazte s novou zbraní do všech zákoutí. Křemelinu zakupte v potravinářské kvalitě.

Těsnění – nedovolte pavoukům k vám domů vniknout. Zajistěte okna i dveře. Do oken si nainstalujte sítě, ty se vám budou hodit i v létě, kdy otravují komáři.

Máta – pokud si rádi dáte mojito i v zimě, vyplatí se vám pěstovat mátu přímo u vás doma. A zabijete dvě mouchy jednou ranou. Máta je totiž zdravá a chutná bylinka, která svojí vůní zároveň odpuzuje pavouky.

Odpuzovač pavouků – zkuste plašič pavouků. Ten si můžete pořídit na internetu za pár stovek. Jedná se o ultrazvukovou pomůcku, která ovlivňuje nervový systém pavouků, ale nemá žádné škodlivé účinky na vás, na vaše děti a ani na vaše domácí mazlíčky.

