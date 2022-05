Jak pěstovat pažitku doma na okně: Naučte se ji správně stříhat! Je to důležité

Přestože bylinka působí nenápadně, je velkou zásobárnou vitaminů a minerálů. To už je jeden z důvodů, proč byste o ní měli uvažovat a mít ji pořád po ruce…

Pažitka byla oblíbenou bylinou už po staletí. Naši předkové věřili, že odhání zlé duchy a zabraňuje slabším povahám, aby upadly do bezbřehé melancholie. Proto se se železnou pravidelností vysazovala za okny příbytků, obzvlášť tam, kde spaly malé děti. U nemocných se pažitka přivazovala k postelím, aby mohla působit jako ochrana proti zlým silám. Dnes se o téhle bylině mluví jen jako o výborném koření. Její štiplavá chuť nahrazuje v pokrmech sůl, která při větším množství dělá v těle neplechu.

Pěstovat ji můžete všude

Výhodou pažitky je, že je nenáročná a pěstovat ji může i naprostý zahradnický amatér. Rostlinka není nijak náročná na místo a upíchnout se dá téměř kamkoliv – do záhonu, truhlíku nebo jen do květináče, kde se povětšinou stává součástí parapetové zahrádky. Je tedy na vás, jestli si ji přinesete už vyklíčenou z obchodu, anebo si ji vypipláte od semínka. Pažitka se většinou sází na jaře. Spousta zahradníků využívá její silné aroma, které odpuzuje škůdce, a proto bylinku vysévá poblíž zeleniny (mrkve, hrachu, salátu nebo rajčat). Pro pěstování pažitky v truhlíku nebo v květináči ale žádná časová omezení nejsou a můžete s tím začít prakticky kdykoliv.

Jak na to?

Střední květináč zaplňte hlinitopísčitým substrátem. Pokud chcete, můžete do něj přidat i trochu perlitu, který zeminu trochu provzdušní. Pak do hlíny udělejte několik děr, do každé vložte pár semínek a hned je zasypejte.

Květináč zalijte vodou a umístěte na teplé místo. Pažitka vyklíčí do 10 – 14 dnů.

Buďte opatrní při střihání!

Jakmile bylinka vyklíčí, přesuňte ji do polostínu. Občas ji zalijte vodou a využívejte její traviny, jak potřebujete. Ať už máte spotřebu pažitky jakoukoliv, nikdy ji nezastřihávejte níž než na dva centimetry! V opačném případě hrozí, že by rostlinka mohla uhynout. Ohleduplně se chovejte i při střihání trsů – neodřezávejte je celé, ale pouze tolik, kolik opravdu spotřebujete. Pažitka potřebuje čas, aby mohla pozvolna dorůstat a přinášet vám další porce vitaminů. Stalo se vám, že jste nevyužili celou pažitkovou nať? Nevadí. Můžete ji dát do vody a uložit do lednice. Vydrží vám tam pár dní. Při větší úrodě pažitky doporučujeme bylinku nasekat a zamrazit.

Ať už máte spotřebu pažitky jakoukoliv, nikdy ji nezastřihávejte níž než na dva centimetry! Zdroj: Shutterstock

Využívejte pažitku jako lék

Podle lidových léčitelů je pažitka lék skoro na všechno. Obsahuje velký podíl vitaminu C, draslíku, železa a kyseliny listové. Pravidelná konzumace téhle bylinky posiluje imunitu a zdraví srdce, cév či kostí. Většina z nás zpracovává pažitkové listy, které v receptech suverénně nahradí jarní cibulku. Jsou výborné třeba do pomazánek, vaječných pokrmů nebo brambor. Jediné, s čím byste je neměli kombinovat, jsou jemnější druhy zeleniny, jako chřest, mladý hrášek či fazolky, pažitka je svou výraznou chutí okamžitě přebije.

Není nad chleba s lučinou, který si posypeme čerstvě ostříhanou vlastnoručně vypěstovanou pažitkou! Zdroj: Shutterstock

Zužitkujte květy i pupence

Většina pěstitelů pažitek využívá jen listy. A to je škoda. I fialové pažitkové květy (mimochodem velmi dekorativní) mají co nabídnout. Chutnají podobně jako pažitka, ale díky nektaru mají sladší chuť a jsou šťavnatější. Některé hospodyňky je proto používají jako přísadu do frankfurtské zelné omáčky, salátů, brambor či bramborové kaše. Zužitkovat se dají dokonce i pažitkové pupence, které se naloží a chutnají jako falešné kapary.



