Zdobí váš interiér či vstupní dveře domu adventní věnec? Poradíme vám, jak o něj správně pečovat, aby vám vydržel celé vánoční svátky.

Adventní věnce jsou neodmyslitelnou součástí vánoční výzdoby. Umísťují se nejen v interiéru, ale v posledních letech je můžete vidět i na nejedněch venkovních dveřích a v otevřených zahradních prostorách. Pokud chcete, aby byl váš věnec ve skvělé formě až do konce Vánoc, měli byste se o něj řádně starat. Máme pro vás hned několik tipů, jak lze jeho životnost prodloužit.

Jak si vyrobit adventní věnec na dveře se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Kytky od potoka:

Zdroj: Youtube

Věnec potřebuje vláhu

Pokud chcete mít vánoční věnec stále svěží, je nutné mu pravidelně dodávat vláhu. Proto byste ho měli pravidelně rosit vodou pomocí rozprašovače. Díky tomu bude veškerá zeleň i použité květy a další živé doplňky po celou dobu ve špičkové kondici.

Pozor na nepřízeň počasí

Je důležité zhodnotit, z jakých rostlin máte věnec přesně zhotovený. Dle toho je totiž nutné myslet na to, že některé použité přírodní materiály nesnesou mrazivé počasí. Jakmile tedy slyšíte v předpovědi počasí, že se má ochladit a padnout kruté mrazy, raději věnec na tyto dny uschovejte domů do chladné místnosti. Někdy je dostačující schovat věnec pouze přes noc, kdy jsou mrazy nejsilnější.

close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in Adventní věnec potřebuje vláhu.

Chraňte věnec i před nadměrným teplem

Pokud máte vánoční věnec umístěný v interiéru, raději se vyhněte lokalitám, kde je příliš velké teplo a horký vzduch. Živé věnce jsou na ně velmi citlivé a brzy by uschly a opadaly. Věnec by nikdy neměl být v blízkosti radiátorů a krbových kamen, hrozilo by i možné nebezpečí požáru.

Pravidelná péče

Adventní věnec také pravidelně kontrolujte a případně odstraňujte nejen suché nebo ovadlé větvičky, ale i části, které mohou být napadené škůdci, plísní či hnilobou.

close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in Při zapalování svíček, buďte opatrní.

Pozor na plameny svíček

Pokud máte na adventním věnci svíčky, buďte opatrní nejen při jejich zapalování, ale plamen kontrolujte i během hoření, aby nedošlo k případnému vznícení. Pod každou svíčkou by měly být ochranné podložky, které budou před případným ohněm zbylou část věnce dostatečně chránit.

Zdroje: www.flora-kvetiny.cz, www.ekolist.cz, www.nasezahrada.com