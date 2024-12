Vánoce jsou za dveřmi a s nimi do našich domovů vchází také slavnostní atmosféra, na kterou se většina z nás těší klidně již od léta. K výzdobě bytů patří neodmyslitelně také vánoční hvězda, krásná rostlina, která je ale velmi náročná na péči a často se s ní bohužel musíme brzy rozloučit…

Jak to udělat, aby nám tato pokojovka dělala radost co nejdéle, nebo aby alespoň v celé své kráse přečkala vánoční období? Pravdou je, že to nedokáže každý a méně zkušení pěstitelé po několika dnech začnou sledovat, jak tahle rostlinka chřadne.

Euphorbia pulcherrima, jak se latinsky rostlina původem z dalekého Mexika jmenuje, je totiž velmi náročná na podmínky, které jí nabídneme. Když se jí ale naučíme rozumět, může s námi oslavit i několikery Vánoce.

Návod na pěstování této vánoční krásky najdete také v youtubovém videu od Epic Gardening:

Zdroj: Youtube

Pozor na průvan

Základem úspěchu je už výběr té správné rostliny v obchodě. Aniž bychom chtěli jakkoliv snižovat kvalitu zboží v supermarketech, pokud budete chtít rostlinu, o kterou bylo doposud dobře postaráno, bude přece jen lepší zajít přímo do květinářství. Není totiž žádným tajemstvím, že jsou vánoční hvězdy velmi citlivé na chlad a průvan, což se ve velkých obchodech jen těžko ošetří.

Dokonale zabalit a nespěchat

Jakmile si vyberete tu pravou rostlinku (a nezáleží na její velikosti), trvejte důsledně na jejím dokonalém zabalení. I chvilička chladu, kterému byste ji vystavili po cestě domů, jí může velmi ublížit. Nespoléhejte ani na auto přímo před vchodem obchodu.

Ale pozor! Stejně jako hvězda nesnese chlad, nevyrovná se ani s rychlými změnami teplot, byť by se jednalo o přenesení do teplé místnosti. Po příchodu domů ji tedy raději nechte nejprve chvíli na chodbě - znovu pozor na průvan - a teprve po několika minutách ji postupně přesouvejte do teplejších prostor.

close info New Africa / Shutterstock zoom_in Vánoční hvězdě se bude dařit na parapetu okna pod kterým však není radiátor.

Světlo, ale ne slunce

Podařilo se? Určitě ano, a tak se můžeme o hvězdu začít starat tak, aby co nejdéle vydržela stále krásná. Základem bude správné umístění. Není to jednoduché, jde o skutečně náročnou rostlinu.

Tak tedy: Ideální místo pro vánoční hvězdu bude světlé, ale nikoliv takové, kam dosahují přímé sluneční paprsky. Spálit by ji mohly i ty slabší, které k nám dopadají nyní v zimě. Teplota v místnosti by neměla klesnout pod 18 °C, ale ani stoupnout nad 22 °C. Samozřejmě nesmí jít o místo v průvanu, ale to už by nikoho jistě ani nenapadlo.

Vody "tak akorát"

Kromě místa má hvězda, nápadná svými krásně rudými listy (nejde o květ), jasný názor také na správnou zálivku. Přemokření znamená rychlou smrt rostlinky, stejně jako příliš suchý substrát. I tady tedy platí ono známé rčení “všeho s mírou”.

Před každým zaléváním proto nechte vyschnout přibližně jeden centimetr substrátu a poté rostlině dopřejte mírnou zálivku. Vodu ráda přijme také prostřednictvím rosení listů, které je v suchém bytě, vytápěném radiátory, prakticky nutností.

Je to trvalka

Dodržíme-li zmiňovaný postup, s velkou pravděpodobností s námi vánoční hvězda oslaví nejen Silvestra, ale třeba také Velikonoce. Abychom se jí mohli těšit o další Vánoce, bude to chtít trochu trpělivosti a péče po celý rok. Na jaře ji bude potřeba zastřihnout, a to velmi nekompromisně, ve výšce přibližně deseti centimetrů.

Zároveň ji přesadíme do nového substrátu. V létě jí pak bude nejlépe na světlém místě chráněném před průvanem, ale ne na přímém slunci. Jde o trvalku, takže by do dalších svátků měla při správné péči nejen znovu krásně obrůst, ale také se rozvětví a bude ještě větší a krásnější, než v roce prvním.

Do bytu jen pomalu a s citem

S příchodem podzimu je potřeba zajistit hvězdě kratší dny zakrýváním rostliny nebo přenesením do temnější místnosti. Brzy se zelené listy začnou proměňovat a před Vánoci se objeví ty, na které čekáme - tedy nádherně rudé.

Následovat bude stejný postup při přesunu do teplé místnosti jako ve chvíli, kdy jste si ji přinesli z obchodu. Ať máte vánoční hvězdu jakkoliv velkou, nebo starou, vždy si ale dejte pozor na jedno - jde o krásnou, ale jedovatou ozdobu bytu. Děti nebo domácí mazlíčci by se k ní neměli dostat.

