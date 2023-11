Jaká je základní péče o vánoční hvězdu, aby vám vydržela co nejdéle a v plné síle? Myslete na to již při samotném výběru.

Vánoční hvězda je oblíbenou vánoční dekorací, která dodá každému domovu tu správnou slavnostní atmosféru. Nejedná se pouze o pokojovku, která vydrží jen po dobu vánočních svátků. Může vás provázet i po několik let, pokud se o ni budete nejen dobře starat, ale přinesete si domů i správně vybraný kus. Na co si dát pozor, aby vám zbytečně neuhynula?

Jak pečovat o vánoční hvězdu, aby vydržela do dalších Vánoc se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Plant Lady Prague:

Zdroj: Youtube

Vánoční hvězda (Euphorbia pulcherrima)

Svým původem je tato rostlina z Mexika, kde roste jako divoký keř nebo strom, který mnohdy dosahuje i výšky 5 metrů. Do Evropy se dostala během 50. let 20. století, kdy němečtí pěstitelé poprvé vyšlechtili kompaktní odrůdy v květináči s krátkým stonkem, které snesly život ve vytápěných místnostech. Přesto je vánoční hvězda citlivá a vyžaduje ke svému správnému vývoji odpovídající podmínky. Co vše byste měli zkontrolovat již při nákupu a co udělat po příchodu domů?

close info Shutterstock.com / LIBIA SEGURA zoom_in Vánoční hvězda nemá ráda teplotní výkyvy.

Pozor na teplotní výkyvy

Vánoční hvězda nemá ráda teplotní výkyvy, na což myslete již při nákupu. Dejte přednost kvalitním kusům, které se dají koupit uvnitř interiéru a raději se vyhněte těm, které jsou například celé dny venku na tržištích. Vyhnete se tak tomu, že byste si přinesli domů namrzlý kus, jehož listy oschnou a brzy opadají. Rostlina také nesnáší průvan a zcela jistě by neměla být ani v oblasti nad radiátorem. Na cestu domů si nechte pokojovku zabalit do papíru, abyste ji zbytečně nevystavovali přílišnému chladu.

Vybírejte dle kvality substrátu

Vánoční hvězda je také poměrně citlivá na substrát, který by měl být vždy kvalitní a s odpovídající živinami. Často ji prodejci nabízejí jen v množící hmotě nebo v drti z kokosových vláken. Bohužel značně zadržují vlhkost a květina může být často napadená hnilobou a plísní. Pokud si přesto takový kus vyberete, pořádně jej prohlédněte, zda je zdravý a počítejte s nutným přesazením do dostatečně propustného substrátu.

close info Archiv ireceptar.cz zoom_in V období zabarvování vyhovuje rostlině teplota od 16 do 21 °C

Ideální teplota a správná zálivka

V období zabarvování vyhovuje rostlině teplota od 16 do 21 °C s přiměřeně vlhkou zeminou, která by nikdy neměla vyschnout! Pozor také na možné přelití, vylévejte i vodu, která vyteče do misky. Nejlépe do 10 až 15 minut od přebytečné zálivky.

Jak vybarvit hvězdu na Štědrý den

Pokud chcete mít vánoční hvězdu krásně vybarvenou, měli byste ji už od počátku listopadu začít dávat do tmy, a to alespoň na 12 až 14 hodin denně. Řešením je i to, že přes ni opatrně položíte krabici nebo neprůhledný pytel. Nastartujete tak proces kvetení a v době Vánoc bude květina nádherně červená.

