Jak vyčistit zahradní nábytek z kovu, dřeva nebo plastu? Kompletní přehled

Zahradní nábytek ze dřeva, plastu i kovu si zaslouží speciální péči nejen na konci sezony.

Před sezonou, po sezoně a možná taky pokaždé, když zaprší nebo když se na chalupu či chatu dostanete po delší pauze. Zahradní nábytek potřebuje údržbu jen párkrát do roka. Když nevezmete všechno jedním vrzem, ale naopak zohledníte materiál, z něhož je vyrobený, prodloužíte nejen pěkný vzhled stolů, lavic i křesílek, ale taky jeho životnost.

Kov téměř bez práce

Naprostá většina kovového nábytku (ať jsou to jen konstrukce, nebo třeba celé židle), je už z výroby nastříkaná práškovou barvou s antikorozní úpravou. Velkou údržbu proto nepotřebuje.

Přesto byste měli alespoň na začátku sezony každý kus otřít hadříkem nebo houbičkou namočenou ve vodě, případně s trochou saponátu.

Může se ale stát, že se barva někde odštípne nebo po delší době odloupne. Pak je důležité moc nečekat s opravou, okolí obrousit nebo opískovat – aby byl přechod hladký – a kus podle potřeby znovu natřít. Jinak by se totiž mohla do místa dostat vlhkost a neošetřený kov by začal rezivět.

Při údržbě vždy zohledňujte materiál, ze kterého je nábytek vyrobený. Zdroj: Shutterstock

Na plast jen jemně

Plastový nábytek je lehký a levný, ale relativně snadno se poškrábe. A čím víc škrábanců, tím víc mikrotrhlin v materiálu, kvůli nimž se třeba nohy nebo sedáky dřív prolomí.

Běžné nečistoty otřete jen měkkou houbičkou nebo hadříkem s trochou jemného čistidla či prostředku na nádobí a opláchněte.

Na silnější nečistoty, jako je bláto a zaschlé ptačí výkaly, se hodí vapka, tedy vysokotlaké čištění vodou.

Pokud se některé skvrny „zažerou“, nemusíte ještě nutně kus vyhazovat nebo strkat do kouta. Můžete investovat do speciálního čističe, ale levnější a podobně účinné jen nejprve vyzkoušet čištění pomocí nanohoubiček (už se běžně prodávají v drogerii) nebo si smíchat čistič z 2 lžiček prostředku na nádobí, 3 lžic jedlé sody a šťávy z 1 citronu. Naneste, nechte chvíli působit a pak setřete, případně domyjte vodou.

Výše popsané platí obecně i pro moderní tvrzené plasty, i když ty samozřejmě snesou o něco hrubší zacházení a zdaleka tak rychle nekřehnou. I při jejich čištění se ovšem vyhněte všemu abrazivnímu a používejte jen čističe, které jsou pro plast opravdu vhodné.

Nevýhodou plastového nábytku je velká náchylnost k poškrábání. Zdroj: Shutterstock

Dřevo s ošetřením

Dokáže sloužit dlouhé roky. Ale jen pokud ho budete náležitě chránit a pokaždé mu poskytnete ještě trochu péče navíc.

Pokud nábytek nepoužíváte a měl by být vystavený počasí, třeba na terase bez střechy, raději ho zakryjte nebo odneste někam pod střechu.

Nábytek pravidelně otírejte od prachu a dalších nečistot jen hadříkem namočeným ve vodě, a pokud to jen trochu jde, použijte čistič na dřevo s obsahem vyživujících látek, nejčastěji olejů. Tak budete dřevo neustále udržovat v kondici.

Na zaschlou špínu pak můžete i v tomto případě použít vapku, případně i v kombinaci s čističem na dřevo.

Než budete nábytek kamkoli uklízet, nechte ho pokaždé dokonale uschnout, aby nezačal plesnivět.

Alespoň před sklízením po sezoně dopřejte nábytku vrstvu olejového prostředku nebo laku (podle toho, čím je ošetřený) určeného pro dřevo.

Když na některých místech dřevo šedne nebo se jinak mění jeho barva, zkuste celý kus napřed obrousit a teprve pak lakovat, mořit, případně napouštět olejem či voskem. Díky tomu bude v zimě chráněný a na jaře zase připravený k okamžitému použití.

Podobně byste se měli starat i o ratanový nábytek. Navíc si ale pamatujte, že by neměl být vystavený teplotám pod bodem mrazu ani přes 40 °C. Pak totiž snadno začne praskat.

Dřevěný nábytek vyžaduje nejvíce péče, dokáže však sloužit dlouhé roky. Zdroj: Shutterstock

Textil domů

K pohodlnému posezení na křeslech a židlích patří taky nejrůznější polstry a podsedáky. Menší kusy asi sklízíte pravidelně, ale ty větší na křeslech a venkovních sedačkách by měly být potažené látkou, která odpuzuje vodu i nečistoty.

Když je přesto potřebujete vyčistit a nestačí otření mokrým hadříkem, je dobré mít po ruce speciální čistič právě na venkovní textilie.

Jednodušší je práce s pratelnými potahy. I tak se ale poraďte s prodejcem, jaký prací prostředek je pro ně vhodný, a nezapomeňte polstry po každém praní, a nejlépe i na začátku každé sezony, patřičně impregnovat.

Pokud nebudete posezení používat přes zimu, je lepší polstry uklidit. V opačném případě je alespoň společně s nábytkem zakryjte, ať si sednete pěkně do čistého a suchého.

Schovejte to

Ještě před deseti lety to bylo téměř něco pro vyvolené. Dnes už ale kryty a obaly na zahradní nábytek nabízejí i hobby- a supermarkety, a navíc nejde o nijak drahou záležitost. Kdy a proč je pořídit?

Když chcete například sedací soupravu nechávat venku na terase nebo pod pergolou i přes zimu. Pak stačí odnést polstry a celou sestavu přetáhnout plachtou, která ji ochrání až do jara. A využijete ji i přes léto, když víte, že například jedete na delší dobu pryč a po návratu nechcete všechno čistit.

Když neradi nosíte nábytek tam a zpátky. Do středně velkého obalu se vejdou čtyři židle a nejšikovnější jsou asi plachty na krytí venkovních stolů.

Když chcete nechávat přes léto například na chalupě venku i dřevěný nábytek. Měl by ale pořád stát na pevné ploše, aby nenasával vlhkost zespodu.

Když nechcete během sezony ukládat rezervní židle či křesílka do kůlny, ale ani se vám nehodí, aby byly trvale vyndané s ostatním nábytkem.

Kryty a obaly totiž dobře chrání nejen před nečistotami, ale i obyčejným prachem a samozřejmě deštěm nebo větrem. Takže cokoli pod ně schováte, udržujete vlastně bez práce.

Zdroj: časopis Receptář, unihobby.cz, radilek.cz