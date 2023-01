Pečicí papír: Většina lidí neví, jak ho správně použít. Umí toho víc, než se zdá

Pečicí papír je skvělým pomocníkem, díky kterému se nepřipeče koláč ani buchta. Znáte však jednoduché triky, které práci s papírem na pečení krásně usnadní? A to není vše! Pečicí papír můžete použít i na jiné věci než jen na vyložení plechu.

Každý jistě najde v kuchyni pečicí papír, ale málokdo ví, na co všechno se dá využít. Práce s pečicím papírem může být také mnohdy náročná. Papír se na plechu roluje zpátky, čímž může poškodit již připravený zákusek. Existuje jednoduchý fígl, který se s rolováním papíru zpět dokáže vypořádat. Víte, jak na to?

Stačí trocha vody

Pokud je těsto tekuté, tak boj s pečicím papírem netrvá příliš dlouho, jelikož rozlité těsto ho upevní do všech stran. Jestliže však chcete upéct jednotlivé kousky, které se nesmějí vzájemně dotýkat, aby se nepřilepily, pak papír musí zkrátka držet sám. K tomu vám postačí pouze obyčejná voda. Namočte pečicí papír nebo plech a máte po starostech! Tento jednoduchý trik vám ušetří spoustu rozčilování i času.

Šťavnaté maso či ryba

Stává se vám, že po vyndání masa z trouby je vysušené? Vytvořte proto kapsičku z pečicího papíru a hotové maso bude vždy šťavnaté! Maso a zelenina by se měly péct v misce nebo pekáči, který je velikostně tak akorát. Mnoho lidí má však doma pouze velké pekáče. K nahrazení těch malých skvěle poslouží i obyčejný pečicí papír. Ustřihněte si dostatečný kus, do kterého naskládejte veškeré jídlo. Poté ho zabalte tak, aby nic nevyteklo. Hotovou kapsičku vložte do trouby a pečte požadovanou dobu.

Pečicí papír stříhejte podle velikosti pekáčku, ve kterém budete chtít jídlo péct. Zdroj: shutterstock.com

Čistá linka i váleček

Některá těsta jsou strašně lepivá a nadělají spoustu nepořádku. Co byste řekli na to, že při válení tohoto těsta nenaděláte žádný nepořádek a ani nebudete muset přidat žádnou mouku navíc? Opravdu to jde s pečicím papírem! Do jedné půlky papíru dejte těsto a druhou ho přikryjte. Válet tak budete přes pečicí papír, čímž vše zůstane krásně čisté.

Snadné znovuotevírání lahví

Pečicí papír je užitečný i při otevírání lahví, které uzavíráte korkem. Po znovu uzavření lahve může být problém korek opět vytáhnout. Vyzkoušejte jednoduchý trik s pečicím papírem. Zabalte korek do pečicího papíru a lahev uzavřete. Uvidíte, že se vám lahev bude mnohem snáz opětovaně otvírat.

Pečicí papír na dřevěném prkénku zamezí zachycení bakterií ze syrového masa. Zdroj: Shutterstock

Vychytávka do toustovače

Při pečení toustů může nastat hned několik problémů. Sýr z toustů vyteče, připálí se a znečistí tak celý toustovač. Pokud ho ještě teplý nevyčistíte, sýr zaschne a jeho odstranění bude mnohem náročnější, přičemž si budete muset dávat pozor, abyste toustovač nepoškrábali a neponičili. Jako podklad při pečení použijte pečicí papír, jenž účinně zamezí zašpinění toustovače i následnému připečení.

Zdroje: pikant.cz, salonnefertiti.cz, minniemalistka.cz