Obyčejný pečicí papír umí zázraky: Trik s vejcem je geniální při hubnutí!

Papír na pečení je skvělá pomůcka do domácnosti, a to nejen na pečení v troubě. Využijte ho naplno, a to i při snižování váhy. Jedním trikem vám odhalíme, jak lze připravit vejce bez jakéhokoliv tuku.

Pečicí papír je zpravidla výbavou každé domácnosti. Primárně se používá při pečení, ale málokdo ví, že má i mnoho dalších zajímavých využití. Možná budete mile překvapeni, jak si s ním můžete ještě i jinak zjednodušit život.

Podívejte se na video:

Pečicí papír jen do 250 °C

Jedná se o papír z celulózy, který se používá především jako jednorázový nepřilnavý povrch. Tento papír je vlastně náhradou za vymazávání plechu nebo při vaření v páře či vaření v uzavřeném sáčku vyrobeném z pergamenu.

Pečicí papír by se měl používat do teploty 250 °C. Zdroj: Natasha Breen/Shutterstock.com

Díky němu nemusíme plech před pečením moučníku mastit a vysypávat moukou a také se nemusíme obávat, že se připravovaný pokrm k plechu připeče nebo přilepí. Zpravidla by se měl pečicí papír používat do teploty 250 °C a nepřijít do přímého kontaktu se zdrojem tepla. Nikdy ho nezaměňujte za papír voskový.

Trik s vejcem bez tuku

Pečicí papír mnohdy může nahradit kuchyňské nádobí. A ještě pomůže, když jste v režimu hubnutí, protože si vejce můžete připravit naprosto dietně a bez tuku. Stačí položit přes pánev nebo hrnec pečicí papír, a jakmile se trochu nahřeje, vyklepněte na něj syrové vajíčko, které lehce posolte a opepřete. Za pár minut ho jednoduše přesuňte z papíru rovnou na talíř a máte dokonale dietní „volské oko".

Kvalitní obal na potraviny

Pečicí papír lze využít i jako perfektní obalový materiál nejen na svačiny, ale i na nespotřebované potraviny, které uchováváte v lednici. Oproti původním, zpravidla plastovým obalům má výhodu, že nepodporuje vznik plísní a osychání.

Obalte dárky originálně

Chystáte se na oslavu a nemáte dekorativní papír? Buďte originální a zabalte dárek do pečicího papíru. Snadno jej můžete pokreslit či pomalovat a doplnit hezkou jmenovkou a převázáním.

Chcete péct muffiny a nemáte formičky?

I v tomto případě vás zachrání pečicí papír. Pokud vám došly tvořící košíčky, nastříhejte pečicí papír na dostatečně velké čtverečky, kterými vyložte plech na muffiny. Navíc si plech nijak neušpiníte od těsta a bude ho stačit po pečení jen lehce opláchnout.

Udělejte si trychtýř

Pokud se vám doma někam zatoulal trychtýř, vezměte si na pomoc opět pečicí papír. Není nic jednoduššího, než jím trychtýř nahradit. Složte kousek papíru do požadovaného tvaru, případně odstřihněte špičku a vložte jej do hrdla nádoby, kam chcete přelévat.

Pečicí papír vám neskonale pomůže i při vyvalování těsta, pokud zrovna doma nemáte klasický vál. Zdroj: Profimedia

Když nemáte vál na těsto

Pečicí papír vám výborně pomůže i při vyvalování těsta, pokud zrovna doma nemáte klasický vál. Stačí ho dát na kuchyňskou linku a můžete začít pracovat. Pokud vál vlastníte a zpracováváte na něm lepivé těsto, nepřidávejte zbytečně na pracovní desku více mouky, raději těsto zpracujte právě na pečicím papíru.

Zdroje: www.pikant.cz, www.mujlife.cz, www.salonnefertiti.cz, www.prozeny.cz