Proč do chlebníku k pečivu položit plátek jablka nebo kousek celeru?

Na čerstvém a krásně křupavém rohlíku nebo kousku chleba si rád pošmákne každý z nás. Pokud budete pečivo dobře skladovat, bude vynikající ještě i po pár dnech. Pomohou vám k tomu třeba obyčejná jablka.

Z jakých důvodů pečivo tvrdne

Skutečností je, že pečivo bohužel nevydrží být dlouho křehké. Proces stárnutí a okorávání začne probíhat zhruba šest hodin po vychladnutí a vyndání z trouby či domácí pekárny. Dochází k tomu důsledkem odpařování vody, kdy se pečivo začne vysušovat, postupně tvrdne a stává se nepoživatelné. Každý druh to má časově trošku jinak, protože to závisí na všech obsažených ingrediencích. Můžete si toho všimnout třeba na rozdílu bagety, která je objemově menší a tvrdne tak rychleji než bochník chleba. Vlhkost déle vydrží v pečivu žitném, kváskovém nebo celozrnném.

Nejlépe je pečeným dobrotám v místnosti s teplotou mezi 14 a 18 °C. A velice dobře jim uděláte, když je zabalíte do prodyšné látky. Zdroj: shutterstock.com

S igelitovými sáčky vůbec nepočítejte

Často se dělá zásadní chyba a pečivo se uchovává v plastovém sáčku. Kvůli tomu bohužel ztratí téměř okamžitě svou křupavost, protože nedochází k přirozenému proudění vzduchu. Pečivo totiž neustále vydává jistou dávku vlhkosti, hlavně když je ještě teplé. Dalším nebezpečným faktem je, že po pár hodinách může v sáčku docházet k tvorbě plísní, které neprospívají zdraví. Raději zvolte variantu sáčku papírového, rohlíky v něm mohou „dýchat“. Dáváte někdy pečivo do ledničky? Nedělejte to, pečivo tam nepatří. Proč? Nasáklo by zbytečně ještě více vlhkosti a plísně by měly žně.

Lepší variantou je plátýnko nebo utěrka

Důležitou roli při skladování pečiva hrají tři základní faktory. Je to okolní vlhkost, úroveň světla a teplota. Nejlépe je pečeným dobrotám v místnosti s teplotou mezi 14 a 18 °C. A velice dobře jim uděláte, když je zabalíte do prodyšné láky nebo je alespoň uložíte do chlebníku. V současné době se vyrábí z mnoha různých materiálů, ale ty nejlepší jsou ze dřeva nebo smaltu. Dbejte na to, aby měly dostatek větracích otvorů. Udržujte je vždy v naprosté čistotě, ideální je, když je sem tam vytřete octovou vodou. Vaše pečivo nebude ohrožovat nejen plíseň, ale ani nepříjemní moli.

Jestli chcete, aby vám pečivo vydrželo co nejdéle čerstvé, buďte o krok napřed a předejděte jeho vysychání. Stačí když do jeho blízkosti dáte polovinu jablka. Zdroj: shutterstock.com

Jako první pomoc zafunguje voda a teplo

Jestliže už vám pečivo ztvrdlo, navlhčete jeho kůrku vodou. Pak jej vložte do rozpálené trouby na 180 °C a pečte tak 10 minut. Teplem se vytvoří pára a vlhkostí se obnoví křupavá kůrka s měkkým obsahem.

Na podobném principu funguje i alternativa s vložením misky s vodou do trouby. Pečivo předem nenamáčejte a vložte je do vyhřáté trouby. Odpařovaná voda vykouzlí z vašeho rohlíku zase čerstvou pochoutku. Jen musíte sníst pečivo ihned po záchraně, jinak by opětně ztvrdlo a bylo by ještě vysušenější.

Jablko či celer dodají potřebnou vlhkost

Jestli chcete, aby vám pečivo vydrželo co nejdéle čerstvé, buďte o krok napřed a předejděte jeho vysychání. Stačí když do jeho blízkosti dáte polovinu jablka. Skvěle totiž absorbuje vlhkost a udržuje tak i křupavost pečiva. V případě, že doma zrovna jablíčka nemáte, vyzkoušejte stonek celeru.

V mrazáku můžete pečivu podstatně prodloužit trvanlivost. Zdroj: shutterstock.com

Proč nemít po ruce zmražené pečivo

V mrazáku můžete pečivu podstatně prodloužit trvanlivost. Jen je nutné dodržet pár pravidel. Nikdy nezamrazujte pečivo teplé nebo vlažné, protože po rozmražení dojde k velmi rychlému nárůstu plísně. Do mrazáku nedávejte ani rohlíky, které už máte doma několik dní, ale vždy čerstvé. Zamrazujte je vždy v uzavíratelných sáčcích, v nichž nebude žádný vzduch a oddělte si rovnou jednotlivé porce. Před rozmrazením si předehřejte troubu na 200 °C a vložte pečivo dovnitř pouze na pár minut. Ihned zkonzumujte, opět brzy ztvrdne.

