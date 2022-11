10 fantastických čistících triků s pěnou na holení. Budete překvapení, co umí!

Pěna na holení dokáže posloužit i jiným způsobem, než jen k docílení hladké tváře či jiné části těla. Budete překvapeni, na co všechno pěnu lze využít, a určitě si z tipů vyberete alespoň jeden!

V dnešní době pěnu na holení u některých mužů ani nenajdete, protože si pěstují plnovous nebo alespoň strniště, tím pádem je jim pěna doma v koupelně nanic. Jsou ale muži, kteří dávají přednost hladce oholené tváři. Jestliže doma takového máte, zkuste si pěnu na holení občas nenápadně vypůjčit. Říkáte si, na co by vám byla kromě holení? Možná vás to překvapí, ale pěna se dá využít při mnoho činnostech!

Podívejte se na video, které se vychytávkami ohledně pěny na holení zabývá:

Dno pánve jako nové

Dno pánve se po čase změní k nepoznání, protože na plotně dostává pořádně zabrat. Jestliže se vám tmavý nános na dnu pánve zdá již viditelný, není nic jednoduššího, než na něj nastříkat trochu pěny na holení, rukou ji rozetřít a nechat odpočinout cirka 25 minut. Následně dno otřete vlhkým hadrem a pěnu odstraňte.

Pánev dostává na sporáku zabrat, vyčistěte jí pěnou na holení. Zdroj: Shutterstock

Skřípaní pantů u dveří

Skřípot dveřních pantů dokáže člověka pěkně vytáčet, to jistě všichni moc dobře znáte. Přitom stačí tak málo. Menší množství pěny na holení naneste na panty a zbytek otřete čistým hadříkem. Hotovo, žádná věda.

Zamlžené zrcadlo po sprše

Po osprchování se chcete prohlédnout v zrcadle a ejhle, vidíte jen mazanici. Vezmete do ruky ručník a snažíte se otřít zrcadlo ručníkem… O něco lepší to je, ale stále žádná hitparáda. Jestliže se nechcete se zamlženým zrcadlem potýkat vůbec, za sucha, až bude koupelna vyvětraná, naneste na čistý hadr (ideálně z mikrovlákna, pak nemusíte zrcadlo leštit) trochu pěny na holení, na zrcadlo ji aplikujte a setřete druhou stranou hadru.

Vyzkoušejte pěnu na holení na mlžící se zrcadla. Zdroj: JpegPhotographer / Shutterstock

Špinavý koberec

Se skvrnou na koberci si pěna na holení také hravě poradí. Nastříkejte pěnu na skvrnu a vmasírujte do vláken. Nechte klidně působit na koberci přes noc. Následující den skvrnu vykartáčujte, tím se zbavíte zbylé pěny.

Brýle bez zamlžení

Přejdete z venkovních prostor do vnitřních a přes brýle nevidíte ani na vlastní ruce. Můžete použít trik s pěnou na holení jako u zamlženého zrcadla v koupelně, o kterém jsme psali o trochu výše.

Kartáč na vlasy

Ani hřeben po čase používání nevypadá příliš vábně. Vyjměte z kartáče všechny vlasy a na hřeben naneste pěnu, kterou do něj vpravte například za pomocí druhého hřebenu. Nechte pěnu působit půl hodinky a následně hřeben omyjte pod tekoucí vodou.

Nerez beze šmouh

Došel vám čistič na nerez? Přizvěte na pomoc pěnu na holení. Pokud najdete více znečištěný povrch, pěnu nechejte působit třeba 20 minut, pak ji jen stačí setřít mokrým hadrem.

Lak na nehty

Při nanášení laku na nehty se občas stane, že si žena omylem obarví i kousek okolní kůže. Pěna opět přispěchá na pomoc. Očistí barvu z kůže, ale na nehtu lak zanechá bez poskvrny.

Očista rukou od barvy

Tento trik ocení především malíři pokojů, ale sem tam se i obyčejný člověk setká s barvou, která mu ulpí na ruce. Kdo to zažil, tak ví, že barva jde dolů velice obtížně. Ale i s barvou si poradí pěna na holení! Naneste malé množství na potřísněné místo a krouživými pohyby postupně odstraníte všechnu nežádoucí barvu.

Očista zašlých šperků

Stříbro je na pohled krásné – když je čisté. Po čase ale získává šedivý až načernalý nádech a po kráse ani stopy. Když do misky nastříkáte pěnu na holení a do ní nastrkáte šperky tak, aby byly pěnou obalené, poté budete postupně brát kus po kusu, pěnu kartáčkem na zuby do šperků pečlivě zapracujete a necháte působit nejméně 20 minut, budou vaše šperky opět zářit. Po pěnové lázni stačí opláchnout ve vodě a otřít suchou utěrkou.

