Proč ke každému praní do pračky přihodit několik kuliček černého pepře?

Pepř zajisté nechybí na vašem kuchyňském stole, ale víte, že ho nemusíte využít jen na dochucení pokrmů? Odeberte se s pepřem v ruce k pračce. Proč?

Nejspíš se u vás objevily pochyby. Kdo by dával do pračky pepř... Ale ono to opravdu funguje, zkuste si to a uvidíte. Pepř zajisté máte doma ve spíži i po ruce v kuchyňské lince. Několik kuliček si odsypte a nakráčejte k pračce, nebudete litovat.

Černé prádlo bude neustále černé jako uhel! Zdroj: brizmaker / Shutterstock.com

Pepř

Koření, které zná opravdu každý člověk. Existuje okolo 1600 druhů pepře, ale těch nejznámějších je pouze několik.

Pepř černý se sklízí z pepřovníku černého a to v nedozrálém stavu. Původem pepřovník pochází z Indie, ale rozšířil se do mnoha zemí světa, kde se i pěstuje a posléze rozváží po celé zeměkouli. Jedná se o popínavou rostlinu, která může měřit i 15 metrů.

Nejspíš jste už narazili na pepř bílý, který je velice jemný a má výrazné aroma. Získá se ze zcela zralých bobulek, které se suší a následně oloupou.

Dalším známým pepřem je ten zelený. Získává se z ještě zelených nedozrálých bobulí, kdy se sklidí, rychle usuší v horkém vzduchu, a buď se naloží do nálevu, nebo se zmrazí, protože usušený se rychle kazí.

Všechny druhy pepře, kromě toho růžového, jsou z jedné rostliny. Zdroj: Shutterstock.com / jeehyun

Černý pepř, přítel vašeho prádla

Hned zpočátku upozorňujeme, že je vhodné vložit pepř do pratelného sáčku (kuličky jsou maličké, mohou se v pračce zatoulat někam, kam by neměly).

Na běžné praní by mělo stačit 5 – 6 kuliček, ty vhoďte do síťky, uzavřete ji a vložte do bubnu pračky k prádlu. Blednutí prádla je způsobeno nejen opakovaným praním, ale hlavně ulpíváním pracího prostředku na oblečení. Při používání pepře bude vaše černé prádlo dlouhodobě černé jako uhel, bílé jako čistý sníh a výrazné barvy zůstanou i u prádla barevného.

Někteří lidé dokonce jednu lžičku drceného pepře přidávají do přihrádky k pracímu prostředku. Pepř odvádí z prádla přebytečné množství pracího prostředku a tím zamezí vyblednutí barev. Jakmile přidáte do pračky pepř, můžete prát na nižší teplotu.

Sůl také nezklame

Abyste omezili blednutí prádla, využít lze i zázračných účinků soli. Přidejte lžíci soli k prostředku na praní a poskytne vám podobnou službu jako pepř. Zkuste si udělat i „koupel“, kam prádlo na minimálně 30 minut naložíte. Na tři litry teplé vody přijdou dvě lžíce soli.

Sůl přidejte do přihrádky k pracímu prášku. Zdroj: Photosiber / Shutterstock.com

Zašlé bílé prádlo

Jestliže jste milovníky bílé barvy, určitě dobře víte, že po čase bílá barva není úplně bílá. Což je samozřejmě k naštvání. A když ani pepř nepomohl? Máme pro vás lázeň, která by to měla napravit. Nachystejte si kýbl nebo lavor s teplou vodou, přidejte lžíci jedlé sody, dvě lžíce soli a důkladně promíchejte. Poté vlijte do roztoku lžíci tekutého prostředku na praní a zase promíchejte. Chcete-li pouze oživit bílou barvu, zanechte prádlo v připraveném roztoku cca 15 minut. Pokud máte hodně zašedlé prádlo, nechte ho v lavoru půl hodiny. Všechny kousky po uplynulé době přeperte v ruce a následně šoupněte do pračky a vyperte jako obvykle.

