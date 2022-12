Proč dávat vlašské ořechy psovi do pelechu: Důvod vás překvapí

Vlašáků bylo letos dost. Jsou skvělé do vánočního cukroví, ale pouslouží vám mnohem víc, než si myslíte. Proč je dobré dát pár vlašských ořechů i psovi do pelechu?

Ořešák královský je jedním ze stromů, kterých je v české kotlině nejvíce. A to je dobře, protože nám přináší spoustu výhod.

Jeho jádra jsou bohatá na vitaminy B a E, Omega 3 mastné kyseliny, hořčík, vápník, draslík, měď, mangan a zinek. Proto není divu, že patří mezi superpotraviny. Ale k zahození nejsou ani skořápky od těchto plodů. Podle bylinkářů jsou skořápky zdrojem důležitých minerálů. Řeč je zejména o fosforu, draslíku, zinku, manganu, vápníku, hořčíku a mědi. Proto se i skořápky využívají jako léky proti různým neduhům.

Ořechový čaj proti kašli

Naše babičky z ořechových skořápek například vařívaly čaj, který byl přírodním lékem proti kašli. Zkuste to také a třeba se vám uleví.

Jak na to: Vyberte čisté skořápky (bez tmavých skvrn) a důkladně je propláchněte. Poté je vložte do hrnce, zalijte vodou a ještě přidejte pár plodů šípku a svitek skořice. Směs nechte louhovat přes noc a druhý den jí 15 minut povařte. Hnědý nápoj pak ochuťte lžičkou medu a popíjejte dvakrát denně. Určitě se vám uleví.

Ořechový čaj je skvělý proti nachlazení. Zdroj: Profimedia

Přísada do květináče

Skořápky využijete i v domácnosti, a sice jako hnojivo na pokojovky. Stačí je rozdrtit na kousky a smíchat se zeminou. Vzniklý mulč pak přinese vašim pokojovkám spoustu živin a vitaminů. Pokud chcete, můžete si z nadrcených skořápek vyrobit i drenáž, kterou stačí vložit na dno květináče.

Zásobárna jódu

Jód je důležitý minerál, který některým z nás docela dost chybí. Doplnit ho můžete právě díky skořápkám z vlašských ořechů, ze kterých si uděláte „jodovou kúru“.

Jak na to: Dva a půl šálku čistých skořápek zalijte dvěma šálky vody. Směs vařte 20 minut a poté popíjejte 3 x denně po dobu dvou týdnů.

Skořápky vlašských ořechů jsou plné minerálů. Zejména jódu. Zdroj: Profimedia

Proč dávat ořechy psovi do pelíšku?

Pokud máte spoustu nerozlousknutých vlašských ořechů, dejte pár kousků pejskovi do pelechu. Jejich aroma totiž spolehlivě odpuzuje blechy! Oříšky můžou být i určitou variantou hraček, ale jen pro menší rasy, u nichž nehrozí, že je spolknou či vdechnou. Jen musíte dát pozor, aby nebyly nakřáplé nebo prasklé. Zbytečně by tak mohlo dojít k úrazům.

Náš tip: Pokud máte o svého psího kamaráda starost a jednotlivé ořechy mu z bezpečnostních důvodů dávat do pelíšku nechcete, zašijte jich několik do látkového sáčku a umístěte do nebo poblíž pelechu. Na jaře a v létě můžete zkusit také ořechové listí. Je bezpečnější a má stejné repelentní účinky.

Celé vlašské ořechy dejte do psího pelíšku. Odpudí blechy. Zdroj: Profimedia

